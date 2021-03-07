İmamoğlu: Meral Akşener ve Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda muhalefet partilerinin genel başkanları Meral Akşener ve Pervin Buldan'la birlikte tüm kadın siyasetçilerin ve kadın belediye başkanlarının kadınlar gününü kutladı.

Ekrem İmamoğlu'nun tweet'i şöyle:

"İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım."