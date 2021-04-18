Ahmet Hakan: Mahallesi tarafından linç edilen Erkan Oğur, maalesef iki dakika dik duramadı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "İbrahim Kalın’la türkü söylediği için mahallesi tarafından linç edilen Erkan Oğur, maalesef iki dakika dik duramadı." görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Şöyle bir baktım sağa sola verdiği demeçlere 'Azıcık hata yapmış olabilirim... Ama ben devrimciyim' demeler. 'Bir anlık dalgınlığıma geldi ama ben solcuyum' demeler. 'Pek düşünemedim ama ben aykırıyım' demeler. Buram buram devrimci pişmanlığı kokan cümleler... Buram buram solcu nedameti yükselen cümleler... Buram buram aykırı tövbesi yayılan cümleler... Oysa söylemesi gereken tek bir şey vardı. Dik bir duruşla şöyle demesi gerekiyordu: 'Ne yaptık kardeşim? Adam mı vurduk? Arsızlık mı yaptık? Türkü söyledik türkü' Öyle bir mahalle baskısıyla karşılaştı ki adamcağız. Bunu bile söyleyemedi." düşüncesini dile getirdi.

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