Ahmet Hakan: Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan daha çok 'ulusa sesleniş' konuşması yapsa...

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını günlerinde hükûmet yetkililerinin daha çok açıklama yapması gerektiğini savundu.

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Hakan, "Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan daha çok 'ulusa sesleniş' konuşması yapsa... Keşke Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak piyasalar açısından aldığı kararlarla ilgili daha çok açıklama yapsa... Keşke Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Fazla mı oluyor? Çok mu konuşuyoruz?' falan demeden basın toplantılarını sürdürse... Keşke Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sık sık öğrencilere ve velilere seslense... Keşke İçişleri Bakanı Süleyman Soylu topluma daha çok mesaj verse... Unutmayalım, kontrolsüzlük algısı yaymaya çalışanlara karşı en iyi, en güzel, en etkili tutum kesintisiz iletişimden geçer." ifadesini kullandı.

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