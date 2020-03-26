Murat Yetkin: Erdoğan ekranda yorgun görünüyordu

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki "ulusa sesleniş" konuşmasını yorumladı. Yetkin, Erdoğan'ın ekranda yorgun gözüktüğünü belirtti. Yetkin, "Cumhurbaşkanı belli ki tedbir amaçlı olarak ki sosyal teması olabilecek en aza indirgemiş, kendini yarı-tecrite almış vaziyette. Yorgunluğu da ona bağlı olabilir, ya da aynı gün yapılan ve Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinden kimlerin salıverileceğine dair toplantıya…" düşüncesini dile getirdi.

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Yetkin, "Bant çekimiydi. Fondan anladığımıza göre gündüz çekilmişti. Çekim, Tarabya’da Cumhurbaşkanlığına ait Huber Köşkündeydi. Bant tek bir seferde çekilmemişti. Montaj yapıldığı belli olan kısımlar vardı. Oysa Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bu işleri çok profesyonelce yapan ekip ve teçhizat mevcut. Ayrıca Cumhurbaşkanının her zaman alıştığı türden değil, sanki daha basit bir prompter cihazına bakarak konuşuyor, okurken güçlük çektiği, yarım durak verdiği bölümler oluyordu.

Erdoğan ekranda yorgun görünüyordu. 18 Mart’ta Koronavirüs önlemleri toplantısına girip ardından konuşma yaptığındaki görüntüye göre yorgun görünüyordu. 20 Mart’ta balkonda sağlık çalışanlarını alkışlarken ve 21 Mart’ta kapalı perde fonunda videosunu yayınladığında da yorgun görünüyordu gerçi ama dün henüz yorgunluğunu atamamış izlenim verdi. Bunun anlamı Cumhurbaşkanının Koronavirüs'e yakalandığı değil ama, öyle olsaydı karantinada olması gerekirdi. Ama değil. Cumhurbaşkanı belli ki tedbir amaçlı olarak ki sosyal teması olabilecek en aza indirgemiş, kendini yarı-tecrite almış vaziyette. Yorgunluğu da ona bağlı olabilir, ya da aynı gün yapılan ve Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinden kimlerin salıverileceğine dair toplantıya. Çünkü bir gün önce yine Tarabya’dan tele-konferans yoluyla yaptığı kabine toplantısında nispeten daha zinde ve neşeli görünüyordu. Yazının başındaki fotoğraf bu toplantıdan. Zaten şimdi ayrıntıyla inceleceğimiz fotoğraf da o." ifadesini kullandı.

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