Ahmet Hakan: Keşke Akşener, "dozu kaçırdık, pardon" falan dese

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin olarak, "Bir anlamda Erdoğan'ın İsrail versiyonu!" ifadesinin "yakışık almadığını" savunurken, "Keşke Akşener, 'dozu kaçırdık, pardon' falan dese. Ama demez. Yok çünkü bizim siyaset dünyamızda böylesi bir alışkanlık" dedi.

Hakan, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, çocuk katili Netanyahu’ya benzetmesi hiç yakışık almadı. İnsafsız ve vicdansız bulundu. Mantığı ve çerçevesi, PKK’nın mantık ve çerçevesine uygun düştü. AK Parti camiası tarafından, bu zamana kadar kendilerine yöneltilmiş en ağır hakaret olarak algılandı. İYİ Parti’nin milliyetçiliğini sorgulattı. İYİ Parti’yle oluşabilecek bir diyalog ortamını baltaladı. Keşke Akşener, 'dozu kaçırdık, pardon' falan dese. Ama demez. Yok çünkü bizim siyaset dünyamızda böylesi bir alışkanlık" düşüncesini dile getirdi.

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