Akşener'den kendisine 'zavallı' diyen Erdoğan'a yanıt: Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze'ye gidememektir

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail saldırıları konusunda eleştirdiği kendisine 'zavallı' diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze'ye gidememektir." dedi.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Sayın @RTErdogan , Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze'ye gidememektir. Zavallılık, İsrail'e esip gürleyip, Çin'e karşı boyun bükmektir. Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır. Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır."

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Ne olmuştu?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Netanyahu benzetmesine de yanıt veren Erdoğan, "Şimdi utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır" ifadesini kullandı.