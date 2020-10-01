Ahmet Hakan: İkisiyle de kavgalı olduğum için çekirdeklerimi hazır ettim, Ece Üner ve Deniz Çakır'la kavgasını böyle izledim

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Show Ana Haber Sunucu Ece Üner ve oyuncu Deniz Çakır arasında geçen 'üslup' kavgasına ilişkin olarak, "İkisiyle de kavgalı olduğum için... Ayaklarımı uzattım, kahvemi yaptım, çekirdeklerimi hazır ettim ve böyle izledim kavgalarını." ifadesini kullandı.

Hakan, "İkisinden de hazzetmediğim için... Bir kavgayı ilk kez 'Yiyin birbirinizi' diyerek izleme saadetini yaşadım. İkisini de eşit oranda antipatik bulduğum için... Tartıştıkları konuya zerre kadar odaklanamadım ve iyi ki de odaklanamadım. İkisinin arasında pek fark görmediğim için... Sanki çok uzak bir gezegenden izliyormuşum gibi izledim olayı. İkisiyle ilgili notumu çoktan verdiğim için... 'Biri hamaset yaparak, diğeri ahlakçı takılarak dikkat çekmeye çalışıyorlar' deyip geçtim." düşüncesini dile getirdi.

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Ne olmuştu?

Oyuncu Deniz Çakır, Ermenistan'ı destekleyen ve Türkiye’yi eleştiren Ermeni kökenli ABD’li Kim Kardashian için "Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu ve hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var" diyen Ana haber sunucusu Ece Üner’e tepki göstermişti.

Deniz Çakır ve Göksen Ateş, ünlü spikerin üslubunun yanlış olduğunu dile getirdiler. Deniz Çakır Ece Üner'in yorumu için, “Bu nasıl avam, yakışıksız bir üsluptur. Bu üslupla ana haber sunuyor, inanılır gibi değil” ifadesini kullanmıştı.

Üner ise eleştirilere, "Pes’miş! Özünde; 'bir yerinden uydurma' dedim! Esas cinsiyetçilik, burada 'cinsiyetçilik' aramak! Ben 'sıradan' kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz? Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı! Biraz da Can Yücel okuyun! Kavramlarınız yerine otursun!" yanıtını vermişti.

TIKLAYIN | Oyuncu Deniz Çakır'dan Ece Üner'e tepki: Bu nasıl avam, yakışıksız bir üsluptur

TIKLAYIN | Kim Kardashian için söyledikleri tepki çeken Ece Üner: Esas cinsiyetçilik, burada “cinsiyetçilik” aramak!