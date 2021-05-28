Ahmet Hakan: Hiç kimse koruyup kollanmamalı, bütün iddiaların üzerine yargı yoluyla gidilmeli

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddları sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya işaret ederek "Hiç kimse koruyup kollanmamalıdır. Bütün iddiaların üzerine yargı yoluyla gidilmelidir" dedi.

Hakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada geçen şu bölüme dikkat: 'Geçmişten bugüne hiçbir iddia, hiçbir itham ortada bırakılmayacak, her şey yargı tarafından araştırılıp, tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir. Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.'

Bu mesajın içerdiği vaade yaslanarak... Tüm yetkililere şöyle seslenmek istiyorum: Bütün iddiaların üzerine yargı yoluyla gidilmelidir. Hiçbir soru cevapsız bırakılmamalıdır. Hiç kimse korunup kollanmamalıdır. Müddeinin kim olduğuna bakılmaksızın her iddia ciddiye alınmalıdır. Yalansa yalan olduğu ortaya konmalıdır. İftiraysa iftira olduğu ortaya çıkarılmalıdır. Gerçekse gereği yapılmalıdır. Eğer gerçekten de Türkiye’ye bir operasyon çekiliyorsa... Bu operasyonu boşa çıkarmanın tek yolu budur" ifadelerini kullandı.

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