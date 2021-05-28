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Ahmet Hakan: Hiç kimse koruyup kollanmamalı, bütün iddiaların üzerine yargı yoluyla gidilmeli

28 Mayıs 2021 08:23

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddları sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya işaret ederek "Hiç kimse koruyup kollanmamalıdır. Bütün iddiaların üzerine yargı yoluyla gidilmelidir" dedi. 

Hakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada geçen şu bölüme dikkat: 'Geçmişten bugüne hiçbir iddia, hiçbir itham ortada bırakılmayacak, her şey yargı tarafından araştırılıp, tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir. Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.'

Bu mesajın içerdiği vaade yaslanarak... Tüm yetkililere şöyle seslenmek istiyorum: Bütün iddiaların üzerine yargı yoluyla gidilmelidir. Hiçbir soru cevapsız bırakılmamalıdır. Hiç kimse korunup kollanmamalıdır. Müddeinin kim olduğuna bakılmaksızın her iddia ciddiye alınmalıdır. Yalansa yalan olduğu ortaya konmalıdır. İftiraysa iftira olduğu ortaya çıkarılmalıdır. Gerçekse gereği yapılmalıdır. Eğer gerçekten de Türkiye’ye bir operasyon çekiliyorsa... Bu operasyonu boşa çıkarmanın tek yolu budur" ifadelerini kullandı. 

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TIKLAYIN - Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek: Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanındayız

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker 2 Mayıs 2021 tarihinde kendisine ait YouTube sayfasında, İçişleri Bakanı Süleyman SoyluMehmet Ağar, çok sayıda kişi, faili meçhul cinayetler ve Türkiye'deki uyuşturucu ticaretine ilişkin iddialarda bulunduğu 7 video yayınladı.

Sedat Peker'in yayınladığı videolar sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber ve Habertürk ekranlarına çıkarak, hakkındaki iddiaları yanıtladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Mayıs'ta partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Süleyman Soylu'nun yanındayız" mesajı vererek, "Sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı" diye konuştu.
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