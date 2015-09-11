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Ahmet Hakan: Helal olsun Abdülkadir Selvi!

'Bugünün 28 Şubatçıları Selvi'ye benzer bir yaklaşım sergileyecektir'

11 Eylül 2015 15:08

Hürriyet yazarı Ahmet Hakantehdit içeren ifadelerle kendisine "İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hâlâ hayatta kalabiliyorsun" diyen Star yazarı Cem Küçük'e tepki gösteren Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi'ye "Helal olsun" dedi.

"31 yıllık meslek hayatımda gazete köşesinden bir gazetecinin ölümle tehdit edildiğine ilk kez tanık oluyorum" diyen Selvi, "Bunlar doğru şeyler değil. Türkiye ve AK Parti bunu hak etmiyor" sözleriyel Cem Küçük'ün yazısına tepkisini dile getirmişti.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te "Mayına, bombaya göz yummak" başlığıyla yayımlanan (11 Eylül 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

 

Helal olsun Abdülkadir Selvi

 

Abdülkadir Selvi dün köşesinde şöyle yazdı:

- 31 yıllık meslek hayatımda çok şeyler gördüm.
- Meslek büyüklerimin "kalem savaşları"nı izledim, fikir tartışmalarına tanık oldum.
- Ancak gazete köşesinden bir gazetecinin ölümle tehdit edildiğine ilk kez tanık oluyorum.
- Star'dan Cem Küçük'ün Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'la ilgili yazdıklarını kastediyorum.
- Bunlar doğru şeyler değil. Türkiye ve AK Parti bunu hak etmiyor.
*
28 Şubat'ta Kanal 7'ye çıkıp haksızlıklara karşı çıkan aydınlara...
"Vay irticacı! Vay mürteci dostu! Vay şeriatçı goygoycusu" falan denilirdi.
Bugünün 28 Şubatçıları da Selvi'ye benzer bir yaklaşım sergileyecektir.
*
Adam gibi aydın olmanın yolu, işte bu türden aşağılamaları falan göze alıp doğru bildiğini söylemekten geçer.
Selvi'ye bu yüzden helal olsun diyorum.

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