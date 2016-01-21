Ahmet Hakan: Ey iktidar sevdalısı! Ne istiyorsun Demirtaş’ın eşinden; ahlaklı ol!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın öğretmen eşi Başak Demirtaş hakkında çıkan “4 aydır okula gitmeyip öğretmenlik maaşı aldığı” yolundaki iddiayla ilgili hükümete yakın medya organlarını eleştirdi. "Ey iktidar sevdalısı! Ne istiyorsun Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’tan?" diye soran Hakan, "Selahattin Demirtaş’la hesaplaş, Selahattin Demirtaş’la dövüş, Selahattin Demirtaş’la uğraş. Mertçe, delikanlıca, babayiğitçe... Ve ahlaklı ol" dedi. "Adamın eşini, mücadelenin herhangi bir unsuru haline getirme" diyen Hakan, "Savaşta düşmanına bile yapmaman gereken şeyleri, siyasette muhalifine yapma" ifadesini kullandı.

HDP lideri Demirtaş, söz konusu haberler üzerine bir açıklama yaparak, “Eşim Başak Hanım, bir süre önce bebek beklerken, maalesef ki doğum yapmadan bebeği karnındayken kaybetmiş ve bir dizi ameliyat geçirmek durumunda kalmıştır” demişti. "Devleti alenen soyup üstünü el birliğiyle örtmüş bir hırsızlık şebekesinin bu haksız saldırısına maruz kalmış olmak, hazmedebileceğimiz bir durum değildir" diyen Demirtaş, "Bütün bu süreçler doktor raporları ve hastane kayıtlarıyla sabittir" ifadesini kullanmıştı.

"Söz konusu Fethullah Gülen olsa bile..."

Ahmet Hakan yazısında ayrıca Fethullah Gülen hakkında çıkan bazı haberlere de tepki gösterdi. Gülen'in Necip Fazıl'ın dizelerinden okuduğu “Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgâr artık ne yandan esersen es” mısralarıyla Sur'u kastettiği iddiasına "Ey iktidar sevdalısı; mücadelede ahlakını elden bırakmak ve savaşırken bile her şey sana mubah değildir. Söz konusu Fethullah Gülen olsa bile..." yorumu yaptı.

Hakan'ın "Demirtaş'ın eşi Fethullah Gülen'in şiiri" başlığıyla yayımlanan (21 Ocak 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Ey iktidar sevdalısı!

Ne istiyorsun Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’tan?

Ne diye bir köy öğretmeni olan Başak Hanım’ın izinli ve raporlu olduğu günleri diline doluyorsun ki?

Başak Hanım’ın en mahrem sağlık sorunlarının siyasetin mezesi haline getirilmesine mi vesile olmak istiyorsun?

Bununla mı gurur duyacaksın?

E hani eşler, evlatlar siyasi çekişmenin konusu yapılmayacaktı?

Sen değil miydin ağzını doldurarak “Biz savaşta bile insanlığını kaybetmeyen bir inançtan geliyoruz” diye böbürlenen?

Bu mudur senin insanlığın?



*

Ey iktidar sevdalısı!

Selahattin Demirtaş’la mücadele edeceksen... Bütün oklarını Selahattin Demirtaş’a yönelt.

Selahattin Demirtaş’la hesaplaş, Selahattin Demirtaş’la dövüş, Selahattin Demirtaş’la uğraş. Mertçe, delikanlıca, babayiğitçe...

Ve ahlaklı ol.

Adamın eşini, mücadelenin herhangi bir unsuru haline getirme.

Savaşta düşmanına bile yapmaman gereken şeyleri, siyasette muhalifine yapma.

*

Ey iktidar sevdalısı!

Fethullah Gülen, bugün İslami kesime az buçuk bulaşmış hemen herkesin ezbere bildiği o meşhur Necip Fazıl dizelerini okumuş.

Demiş ki:

“Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgâr artık ne yandan esersen es.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da kürsülerde defalarca okuduğu dizelerdir bunlar.

İşte bu iki dizeyi Fethullah Gülen okuyunca... Hemen atlıyorsun üzerine...

Diyorsun ki...

“Sur derken Diyarbakır’ın Sur’unu kastetti... İşte FETÖ ile PKK arasındaki işbirliğinin kanıtı.”

*

Ey iktidar sevdalısı...

Düne kadar “Hocaefendi, Hocaefendi, canım Hocaefendi...” diye etrafında dört döndüğün adam, bugün senin düşmanın haline gelmiş olabilir.

Bütün dikkatini, bütün enerjini, bütün varlığını onu yenmeye adamış olabilirsin.

Bütün bunlara eyvallah...

Fakat “eyvallah” denilemeyecek tek bir nokta var: Mücadelede ahlakını elden bırakmak.

Eğer inandığın bazı ilkeler varsa... Unutma ki o ilkelere göre... Savaşırken bile her şey sana mubah değildir.

Kısacası...

Söz konusu Fethullah Gülen olsa bile...

Haksızlık etme, cımbızlama yapma, sallama yapma, öküzün altında buzağı arama.

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