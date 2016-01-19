Demirtaş: Eşim, doğum yapamadan bebeğini kaybetti; iddialar tamamen çarpıtma ve karalama!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hükümete yakın bazı medya organlarında öğretmen eşi Başak Demirtaş hakkında çıkan “4 aydır okula gitmeyip öğretmenlik maaşı aldığı” yolundaki iddiayla ilgili kişisel Facebook hesabından bir açıklama yaptı. “Eşim Başak Hanım, bir süre önce bebek beklerken, maalesef ki doğum yapmadan bebeği karnındayken kaybetmiş ve bir dizi ameliyat geçirmek durumunda kalmıştır” diyen Demirtaş, "Devleti alenen soyup üstünü el birliğiyle örtmüş bir hırsızlık şebekesinin bu haksız saldırısına maruz kalmış olmak, hazmedebileceğimiz bir durum değildir" ifadesini kullandı. Demirtaş, "Bütün bu süreçler doktor raporları ve hastane kayıtlarıyla sabittir" diye vurguladı.

"Eşinin izni olmadan açıklama yaptığını" belirten Demirtaş, "Bu açıklamayı yapmış olmaktan dolayı başta sevgili eşim olmak üzere duyarlı kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

MEB'den de açıklama gelmişti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da, Demirtaş'ın öğretmen eşi Başak Demirtaş'ın, 5 ay boyunca sağlık raporu aldığı yönündeki iddialarla ilgili dün şu açıklamayı yapmıştı:

"Öğretmen B.D., 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2004 yılından itibaren 112 günü 2015-2016 eğitim - öğretim yılına ait olmak üzere toplam 774 gün hastalık raporuna bağlı hastalık izni kullanmıştır. Bütün öğretmenlerin hastalığa bağlı aldıkları raporlarda olduğu gibi B.D.'ye ait raporlar da anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili idari birimler tarafından incelenerek izne dönüştürülmüştür."

Demirtaş'ın Facebook'tan yaptığı açıklama şöyle:

"Değerli eşim Başak Hanım'ın öğretmenlik yaptığı köy okuluna 4 aydır gitmediği ve haksız yere devletten maaş aldığına dair yapılan yayınlarla ilgili açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Eşim Başak Hanım, bir süre önce bebek beklerken maalesef ki doğum yapmadan bebeği karnındayken kaybetmiş ve bir dizi ameliyat geçirmek durumunda kalmıştır. Ameliyat sırasında ve sonrasında yaşanan bazı komplikasyonlar neticesinde de daha ağır sağlık sorunlarına maruz kalmıştır. Bütün bu tedavi süreçleri yakın ailemiz dışında sadece doktorları tarafından bilinmiştir. Hastalığı ve tedavisi döneminde bile köydeki okuluna devam etmiş ve çocukların mağdur olmaması için gayret etmiştir. Bu yıl, biraz da benim ısrarımla yurt içinde ve yurt dışında yeniden bir dizi ameliyat ve tedavi sürecine girmiştir. Bütün bu süreçler doktor raporları ve hastane kayıtlarıyla sabittir.

Ancak dünyanın en büyük hırsızlık şebekelerinden biri, günlerdir adeta eşim devletin kasasını soyup soğana çevirmişçesine adice yayınlar ve saldırılar yapmaktadır.Bazı AKP milletvekilleri ve sözcüleri de maalesef ki bu tevzirata dahil olmuşlardır.

Bakanlığın Ankara'dan görevlendirdiği iki müfettiş şu anda Diyarbakır'da idari soruşturma sürdürmektedir. Soruşturma neticesini bile beklemeden psikolojik savaş unsurlarını harekete geçiren bu kararmış zihniyeti kınıyorum.

Elbette siyasetçiler, aileleri ve bütün yakınları kamuoyunun denetimine tabidir. Bu yönüyle verilmeyecek tek bir hesabımız yoktur. Ancak devleti alenen soyup üstünü el birliğiyle örtmüş bir hırsızlık şebekesinin bu haksız saldırısına maruz kalmış olmak, hazmedebileceğimiz bir durum değildir."

"Eşimden özür dilerim"

Demirtaş, eşinin rızası olmadan açıklama yaptığını söylerken "Bu açıklamayı yapmış olmaktan dolayı başta sevgili eşim olmak üzere duyarlı kamuoyundan özür diliyorum. Eşim hakkında yapılan yayınların tamamının çarpıtma ve karalama olduğunu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerini kullandı.