Ahmet Hakan: Erdoğan'ın düşmanları, kendine "Acaba yanlış mı yapıyorum?" diye sormasını engelleyenlerdir

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşmanlarının, “Kendi kendisine ‘Acaba bir yerde yanlış yapıyor olabilir miyim’ sorusunu sormasına engel olanlar” olduğunu söyledi.

6 maddede Erdoğan’ın düşmanlarını açıkladığını söyleyen Hakan, “Yaptıkları Tayyip Erdoğancılık biçimiyle herkesi Tayyip Erdoğan’dan soğutanlardır” diye yazdı.

“Tayyip Erdoğan'ın düşmanlarını açıklıyorum” başlığıyla yayımlanan (22 Şubat 2016) yazısının ilgili bölümleri şöyle:

-Tayyip Erdoğan'ı eleştiren hemen herkesi, "Tayyip Erdoğan'ın düşmanı" gibi gösterenlerdir.

-Ahmet Davutoğlu’ndan pek yüz bulamayınca... Çareyi Tayyip Erdoğan’a yaptıkları yağcılığı utanç verici boyutlara taşımakta bulanlardır.

-Aynı cephede yer almalarına rağmen... “Tayyip Erdoğan’ı ben senden daha çok seviyorum” diyerek birbirleriyle Erdoğan sevgisi üzerinden mücadele edenlerdir.

-Yaptıkları Tayyip Erdoğancılık biçimiyle... Herkesi Tayyip Erdoğan’dan soğutanlardır. Gm Tayyip Erdoğan’ın kendi kendisine “Acaba bir yerde yanlış yapıyor olabilir miyim” sorusunu sormasına engel olanlardır.

-Aklından geçenleri söylemek yerine, Tayyip Erdoğan’ın hoşuna gidecek şeyleri söylemeyi tercih edenlerdir.

-Arkalarında güya Tayyip Erdoğan varmış gibi bir izlenim bırakarak... Her türlü ahlaksızlığı, tetikçiliği, zulmü yapanlardır.

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