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Ahmet Hakan: Erdoğan'ın düşmanları, kendine "Acaba yanlış mı yapıyorum?" diye sormasını engelleyenlerdir

Hakan, 6 maddede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "düşmanlarını" açıkladı

22 Şubat 2016 12:42

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşmanlarının, “Kendi kendisine ‘Acaba bir yerde yanlış yapıyor olabilir miyim’ sorusunu sormasına engel olanlar” olduğunu söyledi.

6 maddede Erdoğan’ın düşmanlarını açıkladığını söyleyen Hakan, “Yaptıkları Tayyip Erdoğancılık biçimiyle herkesi Tayyip Erdoğan’dan soğutanlardır” diye yazdı.

“Tayyip Erdoğan'ın düşmanlarını açıklıyorum” başlığıyla yayımlanan (22 Şubat 2016) yazısının ilgili bölümleri şöyle:

-Tayyip Erdoğan'ı eleştiren hemen herkesi, "Tayyip Erdoğan'ın düşmanı" gibi gösterenlerdir.

-Ahmet Davutoğlu’ndan pek yüz bulamayınca... Çareyi Tayyip Erdoğan’a yaptıkları yağcılığı utanç verici boyutlara taşımakta bulanlardır.

-Aynı cephede yer almalarına rağmen... “Tayyip Erdoğan’ı ben senden daha çok seviyorum” diyerek birbirleriyle Erdoğan sevgisi üzerinden mücadele edenlerdir.

-Yaptıkları Tayyip Erdoğancılık biçimiyle... Herkesi Tayyip Erdoğan’dan soğutanlardır. Gm Tayyip Erdoğan’ın kendi kendisine “Acaba bir yerde yanlış yapıyor olabilir miyim” sorusunu sormasına engel olanlardır.

-Aklından geçenleri söylemek yerine, Tayyip Erdoğan’ın hoşuna gidecek şeyleri söylemeyi tercih edenlerdir.

-Arkalarında güya Tayyip Erdoğan varmış gibi bir izlenim bırakarak... Her türlü ahlaksızlığı, tetikçiliği, zulmü yapanlardır.

 Yazının tamamı için tıklayın.

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