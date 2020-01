Ahmet Hakan: Haberler kötü ey tetikçi arkadaşlar, kullanılmış mendil gibi çöpe atılabilirsiniz!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AKP camiasında dahi tetikçilik yapan gazetecilerin rahatsızlık yarattığını, ve yükün taşınamaz hale geldiğini belirtti. ‘’Haberler kötü ey tetikçi arkadaşlar’’ diyen Hakan, ‘’Her biriniz kullanılmış bir mendil gibi çöp sepetine atılabilirsiniz’’ uyarısında bulundu.

Hakan’ın bugünkü yazısında ilgili bölüm şöyle:

Haberler kötü ey tetikçi arkadaşlar!

*

Duyduğuma göre...

-AK Parti camiası, artık sizin yükünüzü daha fazla taşıyamaz hale gelmiş.

-Her ortamda, her mahfilde, her buluşmada konu siz oluyormuşsunuz.

-“Allah aşkına bizi bu adamlar mı temsil edecek” diye söze girişiliyormuş.

-Sizin iktidarın arkasına saklanarak sıktığınız kurşunlardan duyulan rahatsızlıklardan söz ediliyormuş.

-Sizin iktidarın arkasına saklanarak racon kesmenize karşı çıkanların sayısında her geçen gün artış kaydediliyormuş.

-Parti içinde eleştirel pozisyon alan isimlerin tümünün en önem verdiği konu sizin yaptığınız iğrençlikler oluyormuş.

-Son zamanlarda sadece iktidara mesafeli olanlara değil, iktidarın yanında yer alanlara bile saldırıyor oluşunuz çok büyük sorun haline gelmiş.

*

Benden duymuş olmayın ama pek yakında her biriniz kullanılmış bir mendil gibi çöp sepetine fırlatılabilirsiniz.

Haberiniz olsun.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamını okumak için tıklayın.