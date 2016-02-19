Ahmet Hakan: Koca İçişleri Bakanı’nın anneannemden farkı yok; ikisi de şiddetle kınıyor saldırıyı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 28 kişinin hayatını kaybettiği Ankara saldırısı sonrası attığı "Bu akşamAnkara'da yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum" tweetine tepki gösterdi. "Anneannem de şiddetle kınıyor saldırıyı, İçişleri Bakanı da..." diyen Hakan, "Ne yani? Koca İçişleri Bakanı’nın, anneannemden bir farkı olmayacak mı?" diye sordu.

"İçişleri Bakanımız, kınayarak terörü sonlandırma amaçlı bir deney yapıyor galiba" diyen Hakan, "Bakan Bey büyük sırrı ifşa ediyor: Saldırı ülkemize yapılmış. Hah! Tamam! Şimdi oldu. Biz de saldırının Papua Yeni Gine’ye karşı yapıldığını sanıyorduk" ifadesini kullandı.

Efkan Ala'nın tartışma yaratan tweeti şöyle:

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