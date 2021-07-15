Ahmet Hakan: “Din kisvesi” artık kurtarıcı bir kisve olmaktan çıkmıştır ve bu hayırlı bir gelişmedir

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında 15 Temmuz darbe girişimini işaret ederek söylediği "Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin" sözlerini hatırlatarak, "'Din kisvesi', artık kurtarıcı bir kisve olmaktan çıkmıştır. Ve bu hayırlı bir gelişmedir" dedi.

"15 Temmuz'dan önce... Özellikle muhafazakâr kesimlerde... Yaklaşım genel olarak şöyleydi: Alnı secdeye değiyorsa... Korkma. Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez. Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş. 15 Temmuz, işte bu yaklaşımı darmadağın etti. Her alnı secdeye değene güvenilir liman muamelesi yapmak, her dinine, diyanetine bağlı olanı zararsız görmek, her Allah diyene, her Kuran okuyana olumlu yaklaşmak... Anlayışı yerle bir oldu. Artık bu tür kisveler altında da... Hıyanetlerin sergilenebileceği, alçaklıkların yapılabileceği, dış mihraklara gönüllü uşaklık edilebileceği görüldü, anlaşıldı.