Ahmet Hakan: “Din kisvesi” artık kurtarıcı bir kisve olmaktan çıkmıştır ve bu hayırlı bir gelişmedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Hürriyet’in manşetinde de yer alan cümlesi, işte bunun topluma ilanıdır. Erdoğan’ın tam cümlesi şudur: 'Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin.' Kısacası... 'Din kisvesi', artık kurtarıcı bir kisve olmaktan çıkmıştır. Ve bu hayırlı bir gelişmedir" düşüncesini dile getirdi.
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