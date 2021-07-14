Erdoğan'dan 'FETÖ' açıklaması: Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler, açık söylüyorum, ama aldandık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünden bir gün önce yaptığı açıklamada, FETÖ'ye ilişkin olarak, "FETÖ'yü de son mensubu etkisiz hale getirilene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi adı altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz. Kutsallarımıza saldıranlara prim vermeyeceğiz. Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler, açık söylüyorum, ama aldandık, şimdi toparlandık. 2010'dan sonra bu süreci farklı bir havada, atmosferde, yakın takipte götürüyoruz." dedi.

Kimi muhalefet belediyelerinin bakanlıkların çalışmalarını sahiplendiğini öne süren Erdoğan, "Sahiplenme çalışmalarına karşı dikkatli olmalıyız. Her türlü hırsızlık kötüdür. Siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür." görüşünü savundu.

"Meclisimiz gerçekten dolu dolu bir yasama dönemi geçirmiştir"

Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Bu yasama yılında Meclisimiz 101 birleşimde 650 saat çalışmıştır. Görüşmeler 31 bin sayfaya geçen tutanakla kayıt altına alınmıştır. Pek çok önemli düzenleme bu dönemde yürürlüğe girmiştir. Meclisimiz gerçekten dolu dolu bir yasama dönemi geçirmiştir." diye konuştu.

Hiç şüphesiz Meclis çalışmalarının lokomotifliğini Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP grupları üstlenmektedir.

"AK Parti grubundaki her bir arkadaşımın komisyonlara ve genel kurula iştiraklerini gösteren yoklamaları bizzat takip ediyorum"

AK Parti grubundaki her bir arkadaşımın komisyonlara ve genel kurula iştiraklerini gösteren yoklamaları bizzat takip ediyorum. Arkadaşlarımızın komisyon ve genel kurul katkılarını da dikkatle izliyorum. TBMM’nin medeni bir çalışma ikliminde faaliyetlerini sürdürmesine önem veriyoruz.

Yasama ve yürütmenin arasındaki iletişimin güçlendirilmesi her iki taraf açısında da olumlu neticelere vesile olmaktadır. Milletvekillerimiz sahada yüz yüze, Meclis ziyaretçileri vasıtasıyla kendilerine ulaşan talepleri ve tespitleri yürütme, özellikle ulaştırma ihtiyacı duymaktadır. Her gün bir bakanımızın Meclis’te bulunmasını sağlayarak bu talep ve tespitlerin doğrudan en üst düzeyde muhattabına ulaştırılmasını temin ettik.

İl ziyaretlerimizi de tekrar hızlandırdık. Haziran başından bu yana Zonguldak, Hatay, Sakarya, Diyarbakır illerimizde coşkulu programlar gerçekleştirdik. Bu hafta sonu Erzurum’da olacağız. Ağustos ayı başında da kapsamlı bir Karadeniz programımız olacak.

"Kesinlikle onların gündemlerinin peşine takılmayacak, yalan ve iftiralarının tekrarı hatasını düşmeyecek, oyunu bozacağız"

CHP ve şürekası kendilerince yakaladıkları fırsatları değerlendirmek için yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltmek suretiyle milletimizin yüreğini daraltmaya, zihnini bulandırmaya çalışıyor. Yurt dışındaki kimi karanlık çevrelerden ve kirli ve sosyal medya mecralarından aldıkları destekle giderek pervasızlaşan bu kesimin gerçek yüzünü milletimize göstermek boynumuzun borcudur. Bunu yaparken kesinlikle onların gündemlerinin peşine takılmayacak, yalan ve iftiralarının tekrarı hatasını düşmeyecek sadece hakikatleri ortaya koyarak sergilenen oyunu bozacağız.

"CHP'nin karalama kampanyalarını bunlarına başlarına geçireceğiz"

CHP tarafının kendi içinde yaşanan ve artık gizlenemez, saklanamaz, hale gelen, taciz, tecavüz, hırsızlık, istismar skandallarını gözlerden kaçırmak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz.

"Siyasi müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getireceğiz"

AK Parti'yi millet kurmuştur, bu partinin tek sahibi millettir. Milletin partisine yakışan, milletin içinde olmak, milletle bir olmaktır. Nasıl kıyılarımızı işgal eden müsilaj üstesinden bilimin ışığıyla geliyorsak siyasi müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getireceğiz. İşte bu sebeple sizlerden tüm vaktinizi ve enerjinizi milletimizin gönlünü kazanmaya yönelik çalışmanızı istiyorum. Bu mevziiyi kaybettiğimizde tüm kazanımların tehdit altına gireceğini unutmamalıyız.

Hepsinden önemlisi de mümkünse sıkıntısını çözerek, olamıyorsa muhakkak gönlünü alarak vatandaşımıza kendisine verdiğimiz değeri görecek bir duruş ortaya koymamızdır.

İnsanımız eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, enerjiden spora kadar her alanda yıllardır özlemini çektiği eserlerle bizim dönemimizde buluştu. Türkiye'nin bugünü gibi geleceğini de inşa edecek yegane siyasi yapı yine burasıdır. Türkiye'nin hak ve özgürlükler alanını genişletme konusunda ihtiyaçları mı var? Bunu yapacak olan biziz.

"Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet olan başka bir siyasi kadro yok"

Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet olan başka bir siyasi kadro yoktur. Biz hiçbir meseleyi, talebi görmezden gelmedik, gelmiyoruz. Milletimiz ne diyorsa onu hayata geçirmek için tüm imkanları kullandık. Karşı çıktıkları hangi hizmet varsa hepsini de önce ve en çok kullananlar kendileri olmuştur. Buradaki mesele muhalefet etmek adına karşı çıkmak adına engellenmek istenen projeler adına samimiyetsiz yaklaşımın milletimize en iyi şekilde anlatılmasıdır. Biz Cumhur İttifakı olarak bu yola kararlı şekilde çıktık. Ve hedef 2023 Haziran. İnşallah ülkemiz yeni bir dönemini adım atacaktır.Tek taahhütleri var olanı satmak, dağıtmak olan zihniyetin ülkenin hangi meselesine çözüm üreteceğinin muhasebesini milletimizle birlikte yapmalıyız.

"Kimi muhalefet belediyelerin bakanlıklarımızın yaptıkları çalışmaları sahiplenme çalışmalarına karşı dikkatli olmalıyız"

Dişe dokunur hiçbir iş yapmayan kimi muhalefet belediyelerin bakanlıklarımızın yaptıkları çalışmaları sahiplenme çalışmalarına karşı dikkatli olmalıyız. Her türlü hırsızlık kötüdür. Siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür.

Sanayi üretimi bir kez daha rekor seviyede artarak ülkemizin üretim gücünü teyit etti. Ekonomiyi böyle konuşuyoruz. Ekonominin bel kemiği olan sanayi ile yolumuza devam ediyoruz. Türkiye inşallah adım adım hedeflerine yaklaşıyor.

"Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler, açık söylüyorum, ama aldandık"

Yarın 15 Temmuz'un 5. yıldönümü. Türkiye, PKK ve DEAŞ gibi diğer terör örgütlerine karşı yürttüğü mücadeleyi FETÖ ihanet şebekesine karşı da vermektedir. Sinsi yapının ülkeden temizlenmesi kolay değildir. Biz bunları içerde de dışarda da kovalıyoruz. Yakaladıkça Türkiye'ye getiriyoruz. Orta Asya'daki en büyük para olaylarını koordine eden yakalandı, getirildi. Bütün sorgulamaları yapıldı. FETÖ'yü de son mensubu etkisiz hale getirilene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi adı altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz. Kutsallarımıza saldıranlara prim vermeyeceğiz. Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler, açık söylüyorum, ama aldandık, şimdi toparlandı. 2010'dan sonra bu süreci farklı bir havada, atmosferde, yakın takipte götürüyoruz.

Meclisimiz, Külliyemiz buralarda o gece kaç evladımız şehit oldu... Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Külliye'nin karşısında müzemizi bitirdik, açılışını yapacağız. Ülkemizin güvenliği artık sınırlarda değil tehditlerin bulunduğu yerde başlıyor. Diplomatik misyonlarımızın tüm alt birimlerde güçlendirmemizin sebebi budur. "

PKK'ya da FETÖ'ye de teyakkuz halimizi sürdüreceğiz. Bu sadece siyasetin sorumluluğunda olan bir mesele değildir. 84 milyon vatandaşımızın tamamı ülkeyi ayakta tutacak bu kutlu davanın tarafıdır. Kendisini bu çemberin dışında görenlerin, ülkeleri ve toplumlarıyla bağları kopmuş demektir. Böyle insanları da bir an önce kazanmak, onları da bu kutlu davanın mensubu haline getirmek görevimizdir.

Yeni nesillerin, çocukların bu anlayışı okul öncesinden başlayarak kazanmalarını sağlamak mecburiyetindeyiz. Medeniyetini, tarihini, kültürünü bilmeyen nesiller avuçladığımız su gibi elimizden akıp gitmeye mahkumdur. Hep birlikte bu doğrultuda azimle, cesaretle yolumuza devam edeceğiz.

Temmuz ayı içinde göğsümüzü kabartan başarılara imza atan sporcularımızı tebrik etmek istiyorum. İşitme engelli sporcularımız adeta destan yazdılar. Salı günü Kurban Bayramımızla kucaklaşıyoruz. Bizler bir gün öncesinden Kuzey Kıbrıs'a gideceğiz. Geniş bir heyetle KKTC'de olalım istiyoruz. KKTC'de Kurban Bayramımızı kutlamış olacağız. Hem bayramlaşacak, hem 20 Temmuz törenlerine katılacağız. Buradan sergileyeceğimiz duruşun hem KKTC'ye moral, tüm dünyaya da kararlılık olarak dalga dalga yayılacağına inanıyorum."