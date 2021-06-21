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Ahmet Hakan'dan, yazısına gelen eleştirilere yanıt: Bu tiplerden korkmaya gerek yok ama silahla poz verip şiddeti özendirmelerine "dur" demek gerekmez mi?

"Bunların çoğu, ellerindeki silahı kullanmaya yeltenme cüreti göstermezler, gösteremezler"

21 Haziran 2021 08:08

12 gün önce “Silahla poz veren kişilerden korkmayın” düşüncesini dile getiren Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dün kaleme aldığı "Silahlı külahlı fotoğraflara dur demenin vakti geldi" yazısına "çelişkili" olduğu gerekçesiyle yapılan eleştirilere yanıt verdi.

İlk yazısındaki ifadelerini hatırlatan Hakan, "'Isıracak olan köpeğin havlamaması' tezine işaret eden bir yazıydı bu. Temel kaygısı buydu yazının. Elinde silahla pozlar veren şahısları korumaya ve kollamaya yönelik bir yazı olmadığı... Gayet netti, gayet açıktı, gayet belirgindi" düşüncesini dile getirdi. 

Hakan, HDP binasına saldırarak Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in silahlı fotoğraflarına işaret ederek şöyle devam etti:

"Fakat ne oldu? Şöyle bir şey oldu: Elinde silahla poz veren bir adam, bir cinayet işledi. HDP’ye baskın düzenledi ve gencecik bir kadını katletti. Yani 'Havlayan köpek ısırmaz' tezine aykırı bir örnek oluşturdu. Bu tekil olay, tezin işaret ettiği gerçeği yerle bir eder mi? Ne yani? Havlayan bir köpek, ısırdığında... Artık 'Havlayan köpek ısırmaz' denemez mi? Ben hâlâ aynı kanaatteyim: Bu tiplerden korkmaya, çekinmeye gerek yok. Bunların çoğu, ellerindeki silahı kullanmaya yeltenme cüreti göstermezler, gösteremezler. Ama bu tiplerin, ellerinde silahla poz verip şiddeti özendirmelerine bir dur demek gerekmez mi? Tabii ki gerekir. Geçen gün yazdığım yazıda da işte bunu dile getirdim. Bazıları, iki yazı arasında yaman bir çelişki bulmuş gibi... 'Ahmet Hakan on iki gün arayla acayip çelişkili iki yazı yazdı' diye yansıttılar benim bu iki yazımı.

İki yazının anafikrini bir kez daha yazıyorum:

- BİRİNCİ YAZI: Bu tiplerden korkmaya, çekinmeye gerek yok. Çünkü aslında bunlarda o silahı kullanacak cüret yoktur.

- İKİNCİ YAZI: Bu tiplerin ellerine silah alıp fotoğraf çektirmelerine hukuken geçit vermemek gerekir. Çünkü şiddeti özendiriyorlar." 

Hakan, yazısının sonunda "Silahlı fotoğraf paylaşanların tırsak olması ya da olmaması... Silahlı fotoğrafların şiddete özendirmesi... Bütün bunlar bir yana... Bizim esas karşı çıkmamız gereken şey BİREYSEL SİLAHLANMA olmalıdır. Bireysel silahlanmanın yaygınlaşmasına şiddetle itiraz etmeliyiz" görüşünü savundu. 

TIKLAYIN - “Silahla poz veren kişilerden korkmayın” diyen Ahmet Hakan 11 gün sonra fikrini değiştirdi: Silahlı külahlı fotoğraflara dur demenin vakti geldi

TIKLAYIN - Ahmet Hakan: Silahla poz veren kişilerden korkmayın

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