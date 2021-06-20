“Silahla poz veren kişilerden korkmayın” diyen Ahmet Hakan 11 gün sonra fikrini değiştirdi: Silahlı külahlı fotoğraflara dur demenin vakti geldi

11 gün önce “Silahla poz veren kişilerden korkmayın” düşüncesini dile getiren Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Silahlı külahlı fotoğraflara dur demenin vakti geldi” yorumunu yaptı.

Hakan, 8 Haziran’da yayımlanan yazısında, “Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez." görüşünü savundu.

Hakan, HDP İzmir İl Binası'na saldırarak Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in silahlarla çekilmiş fotoğraflarına ilişkin olarak 19 Haziran'da yayımlanan yazısında ise fikrini değiştirdi. Hakan, "En son HDP’ye yönelik saldırının faili olan katilin fotoğrafları çıktı ortaya. Elinde silahla poz veriyor adam. Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar. Eline silahı kapan pozunu veriyor. Makineli tüfekler, tabancalar falan.- Ruhsatlı mıdır bu silahlar, ruhsatsız mıdır? Bilmiyorum. Ruhsatsızsa... Zaten suç. Ama ruhsatlı olsa da suç sayılmalı. Çünkü güya kahramanlık şovu yapılan bu fotoğraflarla...Şiddet özendiriliyor. Şiddet yüceltiliyor. Şiddet propagandası yapılıyor. Buna bir dur demenin vakti geldi de geçiyor yani. Polisimiz, savcılarımız bu konuya bir el atmalı." ifadesini kullandı.