Ahmet Hakan'dan Selçuk Tepeli yorumu: Ekranda bilgi vermek yerine kıraathane siyaseti yapmasını normal mi karşılayacağız Allah aşkına?

Ama ağalar, beyler... Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin: Böyle bir anormallik var diye... Ekrandaki bir haber spikerinin... 'Yemişim swap’ını' diye ekranda racon üstüne racon kesmesini... Haber okumak yerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı’ndan bile daha fazla CHP Genel Başkan Yardımcısı gibi konuşmasını... Bir muhalefet milletvekili gibi iktidarla polemiğe girişmesini... Ekranda bilgi vermek yerine kıraathane siyaseti yapmasını... Haber sunmak yerine Meclis Genel Kurulu’na hitap eder gibi konuşmasını... Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?"

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