Ahmet Hakan'dan Sağlık Bakanlığı'na: Sağlam girenin korona çıkması mukadder olan bu refakatçi uygulamasına lütfen bir son verin
14 Aralık 2020 07:31
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanlığı'na Koronavirüs hastalarına zorunlu refakatçi uygulamasından vazgeçmesi için çağrıda bulundu.
Hakan yazısında, "Geçenlerde Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent yazdı. Babası korona olmuş. Hastanede. Sefer’e 'Sizin babanızın yanında refakatçi kalmanız gerekiyor' denmiş. Sefer de kaldı. Ve beklenen son: Sefer, korona oldu. Sağlık Bakanlığı yetkililerine sesleniyorum: Sağlam girenin korona çıkması mukadder olan bu refakatçi uygulamasına lütfen bir son verin." ifadesini kullandı.