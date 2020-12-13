İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkanı: Ücret ödeyip dışarıdan birini Koronavirüs hastası için refakatçi tutanlar var

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Kutbettin Demir, Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 hastalarına refaketçi izni verilmesine ilişkin olarak, "Ücret ödeyip dışarıdan birini Koronavirüs hastası için refakatçi tutanlar var" açıklamasını yaptı.

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Demir, “Hastanelerde sadece bakım olarak düşünülmemeli, tıbbi bakım kısmını hemşireler, sağlık memurları, hasta bakıcılar zaten yapıyor. Ama hastanın ihtiyacının olabileceği başka durumlarda da hasta yakınının serviste yanında olması gerekli. O anlamda hasta bir refakatçi istiyorsa, sağlık kurumları talep ediyordur. Riskli olduğunu kabul ediyoruz. Ama bu tıbbi yetersizlikten çok eksiklikler açısından refakatçinin temin edilmesi önemli. Bazı duyumlar alıyoruz. Ücret ödeyip dışarıdan birini refakatçi olarak tutanlar var. Bu da parası olan insanın başkasını riske atması demek. Aslında genel durumu iyi olan pozitif bir hasta, genel durumu kötü olan bir pozitif hastanın refakatçisi oluyor. Yani hastalığı geçiren kişi olursa risk düşüyor. Tabii refakatçi pozitif vakanın da virüs yükü nedeniyle kendisini koruması gerek.” diye konuştu.

Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Başkanı Doç. Dr. Gürkan Sert,“Bu uygulama hakikaten çok düşündürücü. Bir zorunluluk getirilmesi o kişilerin sağlığı açısından ciddi bir tehlike içeriyor. Hasta yakınına ‘Zorunlu olarak burada kal’ deyip gerekli koşulları sağlamadan tutmak bulaş riski ile karşı karşıya bırakır. Genel olarak pandemi dönemleri sağlık sistemi üzerinde ağır baskı bırakır ve bu da sağlıkta insan gücünde ciddi zorluklara neden olabilir. Bu anlamda personel yetersizliğini anlayabiliyorum. Sağlıktaki insan kaynaklarımızı planlamak zorlaşıyor doğru ama bu şekilde de insanların sağlığını tehlikeye atacak bir yaklaşım da kabul etmek çok zor." ifadesini kullandı.

Sert, "Şu an hastanedeki tüm personelin bulaşıcı hastalıklar konusunda ve Kovid’in geçişi hakkında ayrıntılı bir eğitim aldığını varsayıyoruz. Bu bağlamda bu konuda eğitimli olan bir profesyonelin bu hizmeti sağlaması sağlanmalı. Gönüllü kalmak isteyenler olursa onlar için de gerekli tüm önlemleri alarak kalmalarını sağlamak mümkün.” değerlendirmesini yaptı.