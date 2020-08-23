Ahmet Hakan'dan Özkök'ün yazısına gönderme: Arkadaşın dayakçı, tecavüzcü, tacizci falan çıkarsa "Benim böyle bir herifle hiç işim olmaz” deyip salla gitsin

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşe komşusu Ertuğrul Özkök'ün üç gün önceki yazısında "Arkadaşı kadın dövmüş erkeklere beş tavsiye" bölümüne göndermede bulunarak, "Arkadaşın dayakçı, tecavüzcü, tacizci falan çıkarsa 'Benim böyle bir herifle hiç işim olmaz' deyip salla gitsin" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Dayak, şiddet, taciz, tecavüz falan...Bunlar senin kırmızı çizgilerin olsun dostum. Arkadaşın dayakçı, tecavüzcü, tacizci falan çıkarsa... 'Benim böyle bir herifle hiç işim olmaz' deyip salla gitsin. 'Şuna bak! Yuh! Arkadaşını anında sattı' falan derlerse... 'Arkadaşımı sattım ama insanlığımı satmadım' diye cevap verirsin." ifadesini kullandı.

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Özkök yazısında ne demişti?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında "Arkadaşı kadın dövmüş erkeklere beş tavsiye" ara başlığının altında "Arkadaşın tacizci ise, tecavüzcü ise, kadına karşı şiddet kullanmışsa, onunla konuş ama bu konuda onu savunacak, durumu hafifletecek açıklama asla yapma..." görüşünü savundu.

TIKLAYIN | Ertuğrul Özkök'ten erkeklere tavsiye: Arkadaşın tacizci, tecavüzcü ise onunla konuş ama savunacak açıklama asla yapma