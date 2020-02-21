Ahmet Hakan’dan ‘Osman Kavala’ yorumu: Türkiye’de herhangi bir kararın üzerinden 48 saat geçmeden asla ve kat’â herhangi bir ahkâm kesmemek gerek

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Gezi davasında beraat ettikten 6,5 saat sonra hakkındaki başka bir davadan tutuklanan iş insanı Osman Kavala’ya ilişkin, “Bütün bu analizler Çöp oldu çöp! Burasının Türkiye olduğunu hiçbir zaman unutmamak ve herhangi bir kararın üzerinden 48 saat geçmeden asla ve kat’â herhangi bir ahkâm kesmemek gerekir.” yorumunda bulundu.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

Osman Kavala hakkında beraat kararı çıkınca...

Koca koca isimlerden şu türden analizler geldi:

Bu karar, bizim Rusya yerine Avrupa’ya doğru yöneldiğimizin bir göstergesi...

Bu kararla birlikte sanırım Almanya’yla çok sıkı ilişkiler geliştireceğiz.

Bu karar içeride yeni bir siyasetin devreye gireceğine yönelik bir işaret.

Var ya...

Bütün bu analizler...

Çöp oldu çöp!

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Ne olmuştu? Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 9 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etti. Bu kapsamda davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın tahliyesi karar verildi. İş insanı Osman Kavala, 2 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra dün Gezi Davası'nda hakkında beraat ve tahliye kararı verilmesinin ardından, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin diğer soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın, "Kavala'nın şüpheli Hanrey Barkey ile görüştüğü, PKK irtibatlı kişilerle iletişim kurduğu ve darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldığı" yolundaki iddiasını yerinde gören İstanbul Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hâkimliği, 'kaçma şüphesi' gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

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