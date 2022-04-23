Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektrik protestosuna: Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında ismini bir parça öne çıkarmış olabilir

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriğe gelen yüksek zamları protesto etmek için faturasını ödememesini ve elektriğinin kesilmesinin ismini cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında bir parça öne çıkarmış olabileceğini yazdı.

“Peki genel kamuoyunu nasıl etkiler? Nasıl bir siyasi etkisi olur bu olayın? İşin bu kısmına baktığımızda iki farklı tepki biçiminin gelişebileceğini görüyoruz” diyen Hakan şunları kaydetti:

“Elektrik faturalarını ödeme konusunda sıkıntı çeken vatandaşların sempatisini kazanır. ‘Adam bizim için elektriksiz kalmayı göze aldı, helal olsun’ derler. Mağdur pozisyonuna düşmüş olmanın getireceği avantajları yaşar. Adını gündemde tutmayı başarır. ‘Lüks’ ve ‘kandil’ ışığında çektiği videolarla bütün ilgiyi üzerine toplar. Sosyal medyaya etkileyici fotoğraflar ve görüntüler verir.

Bir acizlik örneği sergilediği düşünülür. ‘Evinin elektriğinin kesilmesini engelleyemeyen biri, bizim yaşadığımız sorunlara nasıl çare olacak?’ sorusunun sorulmasına neden olur. Güçsüz imajı verir. Tuttuğunu koparacak, dağ gibi sorunları çözecek lider arayışında olanlarda hayal kırıklığı yaratır. ‘Devlet kurumlarına gidiyor, içeri almıyorlar’ algısını biraz daha pekiştirmiş olur.”

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