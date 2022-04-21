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Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta kalan evinden ilk görüntüler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen evlerinden canlı yayın ile açıklama yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra apartmanın bahçesine inerek basın mensupları ile sohbet etti

21 Nisan 2022 23:29

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen evlerinden canlı yayın ile açıklama yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra apartmanın bahçesine inerek basın mensupları ile sohbet etti

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İşte Kılıçdaroğlu Ailesi'nin elektriksiz lüküs ışığıyla aydınlandığı ilk gününden kareler...

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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

1525

Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

1625

Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

1725

Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

1825

Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

1925

Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

2225

Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

2325

Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

2425

Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler

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