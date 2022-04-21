Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta kalan evinden ilk görüntüler
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen evlerinden canlı yayın ile açıklama yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra apartmanın bahçesine inerek basın mensupları ile sohbet etti
21 Nisan 2022 23:29
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen evlerinden canlı yayın ile açıklama yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra apartmanın bahçesine inerek basın mensupları ile sohbet etti
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İşte Kılıçdaroğlu Ailesi'nin elektriksiz lüküs ışığıyla aydınlandığı ilk gününden kareler...
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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
1425
Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
1525
Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
2225
Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
2325
Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler
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Evlerinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun lüküs ışığındaki ilk gününden kareler