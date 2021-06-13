Ahmet Hakan’dan “Güneş Topla Türkiye İçin” manşeti savunması: Bunları kim yaparsa Hürriyet’e manşet olur

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Güneş Topla Türkiye İçin” manşetine ilişkin olarak gelen eleştirilere, "Konya’nın bozkırına milyonlarca dolarlık yatırımı yapmışlar mı? Yapmışlar. Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi? Yönelmişler. Bunları kim yaparsa... Hürriyet’e manşet olur." yanıtını verdi.

Hakan, "Manşet müdafaası" başlıklı yazısında, "Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi? Üretecekler. Projeleri tamamlandığında iki milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacaklar mı? Karşılayacaklar. Doğaya zarar vermeden çevrecilik açısından takdire şayan bir işe imza atmışlar mı? Atmışlar. Avrupa’nın en büyük, dünyanın beşinci büyük güneş enerjisi santralını kurmuşlar mı? Kurmuşlar. Bunları kim yaparsa... Hürriyet’e manşet olur. Dostmuş, düşmanmış... Hasımmış, hısımmış... Sağcıymış, solcuymuş... Şuymuş, buymuş... Oraya mensupmuş, buraya mensupmuş... Hiç ama hiç bakılmaz. Dünkü Hürriyet’te attığımız “Güneş Topla Türkiye İçin” manşetinin Tüm motivasyon kaynağı budur ve bundan ibarettir." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Kalyon Holding’in güneş enerjisi santrali törenin, 2018 yılında Doğan Medya’nın Demirören Grubu tarafından satın alınmasıyla el değiştiren Hürriyet gazetesinde “Güneş topla Türkiye için” başlığıyla haberleştirilmesini eleştirdi.

TIKLAYIN | Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: Hürriyet’ten damada manşet jesti!