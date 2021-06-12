Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: Hürriyet’ten damada manşet jesti!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Kalyon Holding’in güneş enerjisi santrali törenin, 2018 yılında Doğan Medya’nın Demirören Grubu tarafından satın alınmasıyla el değiştiren Hürriyet gazetesinde “Güneş topla Türkiye için” başlığıyla haberleştirilmesini eleştirdi.

Hürriyet’in sahibi olan Yıldırım Demirören’in kızı Yelda Demirören’in iki yıl önce Kalyon Grup Yönetim Kurulu üyesi Haluk Kalyoncu ile evlendiğini hatırlatan Bildirici, söz konusu haber için “Hürriyet’ten damada manşet jesti!” değerlendirmesinde bulundu.

Bildirici, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Hürriyet’ten damada manşet jesti! Kalyon Holding’in güneş enerjisi santralindeki tören, Demirören'in Hürriyet’inde dün “Güneş topla Türkiye için” diye manşet oldu. Yıldırım Demirören’in kızı Yelda, Kalyon Grup Yönetim Kurulu üyesi Haluk Kalyoncu ile iki yıl önce evlenmişti.

Bildirici'nin eleştirdiği söz konusu Hürriyet haberi şöyle:

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