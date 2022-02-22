Ahmet Hakan'dan AKP'li Akbaşoğlu'na: Yerinde olsam hayatım boyunca enflasyon konusunda tek bir harf bile söylemem

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu'nun Fransa'da yüzde 6-7 enflasyon oranıyla 150 Euro'ya dolan bir market poşetinin 750 Euro'ya çıktığını savunmasını köşesine taşıdı.

Akbaşoğlu'nun hesabının "Tam evlere şenlik" olduğunu söyleyen Hakan, sunucu Kübra Par'ın uyarıda bulunduğunu hatırlatarak, "Fakat o, maalesef yine de hatasının farkına bile varamıyor" dedi.

Hakan, yazısına şöyle devam etti:

"Akbaşoğlu açısından çok vahim bir durum bu. Ben olsam onun yerinde... Bundan böyle tüm hayatım boyunca enflasyon konusunda tek bir harf bile söylemem. Yine de kurtarmaz ama hiç değilse bir tutum olur."

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