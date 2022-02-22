Ahmet Hakan'dan AKP'li Akbaşoğlu'na: Yerinde olsam hayatım boyunca enflasyon konusunda tek bir harf bile söylemem
Akbaşoğlu, enflasyonun yüzde 6-7 olduğunu savunduğu Fransa'da, 150 Euro'ya dolan bir market poşetinin, bugün 750 Euro'ya yükseldiğini iddia etmişti
22 Şubat 2022 08:04
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu'nun Fransa'da yüzde 6-7 enflasyon oranıyla 150 Euro'ya dolan bir market poşetinin 750 Euro'ya çıktığını savunmasını köşesine taşıdı.
Akbaşoğlu'nun hesabının "Tam evlere şenlik" olduğunu söyleyen Hakan, sunucu Kübra Par'ın uyarıda bulunduğunu hatırlatarak, "Fakat o, maalesef yine de hatasının farkına bile varamıyor" dedi.
"Akbaşoğlu açısından çok vahim bir durum bu. Ben olsam onun yerinde... Bundan böyle tüm hayatım boyunca enflasyon konusunda tek bir harf bile söylemem. Yine de kurtarmaz ama hiç değilse bir tutum olur."