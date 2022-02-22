T24 LogoT24 Logo
Politika

Ahmet Hakan'dan AKP'li Akbaşoğlu'na: Yerinde olsam hayatım boyunca enflasyon konusunda tek bir harf bile söylemem

Akbaşoğlu, enflasyonun yüzde 6-7 olduğunu savunduğu Fransa'da, 150 Euro'ya dolan bir market poşetinin, bugün 750 Euro'ya yükseldiğini iddia etmişti

22 Şubat 2022 08:04

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu'nun Fransa'da yüzde 6-7 enflasyon oranıyla 150 Euro'ya dolan bir market poşetinin 750 Euro'ya çıktığını savunmasını köşesine taşıdı. 

Akbaşoğlu'nun hesabının "Tam evlere şenlik" olduğunu söyleyen Hakan, sunucu Kübra Par'ın uyarıda bulunduğunu hatırlatarak, "Fakat o, maalesef yine de hatasının farkına bile varamıyor" dedi. 

Hakan, yazısına şöyle devam etti:

"Akbaşoğlu açısından çok vahim bir durum bu. Ben olsam onun yerinde... Bundan böyle tüm hayatım boyunca enflasyon konusunda tek bir harf bile söylemem. Yine de kurtarmaz ama hiç değilse bir tutum olur." 

TIKLAYIN - AKP'li Akbaşoğlu: Fransa’da 150 Euro'ya dolan poşet şimdi 750 Euro'ya doluyor; yüzde 6-7 oranında enflasyon var

TIKLAYIN - Enflasyon hesabı tepki çeken AKP'li Akbaşoğlu'ndan sözlerine "düzeltme"

 

akbaşoğluakpenflasyonahmet hakanakbaşoğlu enflasyon
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24