Ahmet Hakan: Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'ün çok eski bir moda kibri var; ta 1970’lerden kalma, naftalin kokulu

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk'ün Batmanlı kadınları konu aldığı yazısını eleştirdi. Hakan, "Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'ün çok eski bir moda kibri var; ta 1970’lerden kalma, naftalin kokulu" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Cumhuriyet gazetesinde korkunç bir yazı yazmış Işıl Özgentürk. 'Bölgeyi iyi bilen bir öğretmen arkadaşım bana dedi ki...' diye başlayan bir Batman tasviri yapmış. Şöyle bir tasvir: 'Kız çocuklarına hiç değer verilmez. Babalar, kızlarını çocuktan saymazlar. Kızlar okutulmaz, mal gibi satılırlar. İki seçenekleri vardır kızların: Ya dağa çıkarlar ya da şehirde görev yapan bir asker, bürokrat biriyle evlendirilirler.' Işıl Özgentürk’ün daha önce de benzer yaklaşımlar içinde olan yazılarını okuduğum, bildiğim için... Hiç gitmediği, hiç bilmediği, hiç tanımadığı bir şehir hakkında böyle tasvirler yapma hakkını kendinde görmesini yadırgamadım." görüşünü savundu.

Hakan, "Çok eski moda bir kibri var Işıl Özgentürk’ün. Ta 1970’lerden kalma. Naftalin kokulu... Hep tepeden bakan, tepeden bir saniye bakınca olayın tamamını çözdüğünü sanan bir kibir. İşte o kibirdir Işıl Özgentürk’e... Gitmeye tenezzül etmediği bir şehri, sofralarına hiç oturmadığı kadınları, üç dakika çay içip sohbet etmediği insanları, acımasız bir genellemenin kurbanları yaptıran." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan, "Daha geçen gün... Batman’da bir lisede okuyup üniversite sınavında ilk 100’e girme başarısını göstermiş zehir gibi bir Batman kızını tanımıştım. O Batman kızı var ya o Batman kızı...Işıl Özgentürk’ten bin kat daha çağdaş, bin kat daha insan, bin kat daha sorumluluk duygusu sahibiydi" ifadesini kullandı.

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