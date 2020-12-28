Ahmet Hakan: Cavit Çağlar’ın durumuna hem üzülüyorum hem de “Demedim mi demedim mi?” ilahisini söylüyorum

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Olay TV'nin kapanmasına ilişkin olarak, "Cavit Çağlar’ın durumuna hem üzülüyorum hem de 'Demedim mi demedim mi?' ilahisini söylüyorum" yorumunu yaptı.

Hakan, 13 Eylül'deki yazısında Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar'a açık bir mektup kaleme alarak, “Nereden girdim ben bu işe' diye dertlenecek birini aradığın zaman sakın bana gelme. Çünkü sana 'Girerken bana mı sordun?' derim" ifadesini kullanmıştı.

Olay TV, yayın hayatına başlamasından 26 gün sonra kapandı. Çağlar yaptığı açıklamada baskı görmediğini, yayını durdurma kararının kendisine ait olduğunu söyledi.

TIKLAYIN | Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar: Baskı gördüğüm tamamen yalan, yayınları durdurma kararını tamamen kendi kendime verdim