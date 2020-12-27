Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar: Baskı gördüğüm tamamen yalan, yayınları durdurma kararını tamamen kendi kendime verdim

26 günlük yayın hayatının ardından bugün ekranları kararan Olay TV'nin sahibi iş insanı Cavit Çağlar, " İktidardan hiçbir baskı görmedim, yayınları durdurma kararını tamamen kendi kendime verdim" açıklamasını yaptı. Herkese eşit mesafede bir kanal istediğini söyleyen Çağlar, "Bu arkadaşlar diğer partilerin grup konuşmalarından küçük bölümler yayınlarken tutup da HDP’nin grup toplantısının tamamını verince bu beni çok rahatsız etti. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne meydan okuma olarak algıladım. O nedenle devam etmeme kararı aldım" dedi.

"Süleyman Sarılar yanlış yaptı"

Çağlar HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu. Çağlar, "Cavit Bey bana iktidardan ağır baskı altında olduğunu, devam edemeyeceğini söyledi" açıklamasını ilişkin olarak, Süleyman Sarılar yanlış yaptı. Ben kendisiyle 10 gündür konuşmadım. Öyle bir diyalog yok." yorumunu yaptı.

"En büyük hatam işi tamamen Nuri Çolakoğlu’na bırakmaktı"

Çağlar, "Ancak benim en büyük hatam işi tamamen Nuri Çolakoğlu’na bırakmaktı. Kanalın içeriğini ve yayın politikasını Nuri Bey’in inisiyatifine vermiştim Nagehan. Ekibi, her şeyi O belirledi. Nuri benim çok eski ahbabımdır. Çok severim ancak tercihleri tek taraflı oldu. Ben tam merkez bir medya kurmak istiyordum. Oysa bizimki de tamamen bir tarafı tutan öbür tarafı yok sayan TV kanallarından farksız oldu." dedi.

"Nuri Çolakoğlu’na kırgın mısınız?" sorusuna Çağlar, "Hayır, değilim. Nuri 15 gün önce işimi tamamladım diyerek ayrıldı. Hiçbir kırgınlığım yok. Burada benim hatam bir denge tutturamamak oldu. Mesela biz NTV’yi kurarken soldan gelen Nuri Çolakoğlu ve sağdan gelen Erman Yardelen birlikte hareket etmişlerdi, birbirlerini dengeliyorlardı. Programlara da farklı siyasi fikirler dengesinin yansıması gerekirdi. Bu projede o denge olmadı." yanıtını verdi.

"HDP’nin grup toplantısının tamamını verince bu beni çok rahatsız etti"

Yazıda "Baskı gördüğüm tamamen yalan" ara başlığının altında Çağlar şunları kaydetti:

"Kesinlikle değil Nagehan. Hiçbir baskı görmedim. Bana tek telkin gelmedi. Benim herkesle aram gayet iyidir. Yayınları durdurma kararını tamamen kendi kendime verdim. Neden verdim, biliyor musun? Çünkü ben herkese eşit mesafede tam merkez bir kanal istiyordum. Arkadaşlara da bunu söylemiştim. Demiştim ki Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını vereceksiniz, öte yandan tüm partilere eşit mesafede olacaksınız. Hiç kimseyi ayırmak istemedim. Mesela Meral Akşener’i çok severim, benim dünya görüşüme de yakındır ama bu nedenle tutup da onun konuşmalarına fazla yer ayırmayı doğru bulmam. Fakat bu arkadaşlar diğer partilerin grup konuşmalarından küçük bölümler yayınlarken tutup da HDP’nin grup toplantısının tamamını verince bu beni çok rahatsız etti. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne meydan okuma olarak algıladım. O nedenle devam etmeme kararı aldım."

"Ortağım eski ANAP'lı"

"Ortağınız Hüseyin Köksal bu çizgiden memnun muydu? Aranızda siyasi fikir ayrılığı olduğu söyleniyor…"

"Bak işte bu da çok yanlış aktarılan bir bilgi. Hüseyin Bey’in babası benim çok yakın dostumdu, tekstilci bir aile. İyi bir müşterimizdi. İpek sattık beraber. Kendisi rahmetli oldu. Oğlu bana ‘Gel beraber kanalı yapalım, sonra büyütür satarız’ önerisiyle geldi, beni ikna etti. Öylece girdim kanal işine. Siyasi görüş olarak ortağım bana yakındır, eski ANAP’lıdır. HDP’ye yakınlığı söz konusu değil. Trabzonlu adam yahu Nagehan. HDP’ye yakın olması mümkün mü?"

"Ben yeni isimler alalım istedim ama bu sefer ortağım Hüseyin Bey kanal içinde rahatsızlık olur ve şu an kurduğumuz ekipte huzursuzluk meydana gelir, diye düşündü. O yenilenmeyi yapamadık. Yapamayınca netice böyle oldu."

"Peki aynen İmamoğlu gibi eski ANAP’lı ve Trabzonlu olan ve bu projeye ciddi para koyan ortağınız Hüseyin Köksal söylendiği gibi Ekrem İmamoğlu’na yakın bir isim mi?"

"Onu bilemem Nagehan. İnan bilemem."

"Son dönemde yaşananlar beni çok üzmüştü, ne kadar rahatladım, bir bilsen"

Peki Cavit Çağlar yeni bir ekiple yoluna devam edecek mi? Bu yönde verdiği mesajın arka planında ne var?

Bununla ilgili de şunları söyledi:

"Ben NTV’yi kurmuş insanım Nagehan. Olay Gazetesi 35 yıldır yayın hayatına devam ediyor. Başladığım işten vazgeçmem. Elbette devam edeceğim ancak son dönemde yaşananlar beni çok üzmüştü, şimdi ne kadar rahatladım, bir bilsen. Ben tek kanatlı TV istemiyorum. Bu işten elimi yıkayıp çıktım, para kaybettim mi, ne oldu, onlara bakmam. Önemli olan alnımın akı ile çıkmak. Çıktım mı, çıktım. Yeni, daha dengeli ve tüm tarafları içeren tam demokratik bir ekiple devam etmek istiyorum ancak biraz zamana yayacağım."

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