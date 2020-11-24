Ahmet Hakan: Bülent Arınç’a reformu baltalama zevkini tattırmama zorunluluğu var

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP kurucularından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın açıklamalarına ilişkin olarak, “Bülent Arınç’a reformu baltalama zevkini tattırmama zorunluluğu var” yorumunu yaptı.

Hakan, “Reform işi, Bülent Arınç’a feda edilmeyecek kadar ciddi bir iştir. Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır. Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz. Bülent Arınç’ı reformun çakıl taşı kabul edip yola devam etmek gerekir.” düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, “Bundan böyle reform dendiğinde akla en son gelen isim Bülent Arınç olmalıdır. Bülent Arınç’a reformu baltalama zevkini tattırmama zorunluluğu vardır.” görüşünü savundu.

Ne olmuştu?

Erdoğan, AKP kurucularından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" açıklamalarına göndermede bulunarak, "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" tepkisini gösterdi.

Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir" sözlerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepki göstermesi üzerine yaptığı açıklamada, "Konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım" dedi.

TIKLAYIN | Bülent Arınç da yargıya isyan etti: Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!

TIKLAYIN | Erdoğan'dan Bülent Arınç'a tepki: Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz

TIKLAYIN | Bülent Arınç: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum