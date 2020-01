Ertuğrul Özkök eleştirdi, Ahmet Hakan özür diledi: 'Aşağılık Alman' dememeliydim

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ülkede dengeleri değiştirecek olayın Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın siyasete girmesi olacağını belirterek "Çünkü adamın tarzı, birilerinin tarzına fena benziyor" dedi.

Hakan, iktidar çevresinin MHP’deki kurultay sürecinde Devlet Bahçeli’ye destek vererek ona iyilik yapmadığını belirterek “MHP kitlesine verdiği mesaj şudur: Bahçeli başta kalsın, MHP’nin oyu artmasın. Bu mesaj, Bahçeli açısından hiç de iyi bir mesaj değildir” ifadelerini kullandı.

Hakan, dünkü yazısında Alman komedyen Jan Böhermann’la ilgili kullandığı ‘Aşağılık Alman’ ifadelerine ilişkin “Aşağılık Alman dememeliydim. Aşağılık komedyen demeliydim. O aşağılık adamdan ‘Aşağılık Alman’ diye söz ettiğim ve ‘ırkçı’ bir yerde dolaştığım için bütün okurlarımdan özür diliyorum” dedi.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Ahmet Hakan'ı eleştirerek, "Ben olsam 'Aşağılık Alman' demezdim 'Alman kardeşim' der, söyleyeceklerimi öyle sıralardım" ifadesini kullanmıştı.

Hakan’ın bugün (19 Nisan 2016) yayımlanan “Sen izledin mi Alman komedyeni diyenlere” başlıklı yazısı şöyle:

Evet, kardeşim.

İzledim.

*

Durum şöyleydi:

- Hem Erdoğan’a hem de bütün Türklere edilmedik hakaret bırakmıyordu.

- Erdoğan’a en müptezel şekilde saldırıyor, Türklerin hayvanlarla cinsel ilişkiye girdiklerini söylüyordu.

- Her kelimesi adice, her kelimesi nefret kusuyor, her kelimesi mide bulandırıcıydı.

*

Erdoğan’a muhalefet edelim. Hem de sonuna kadar. Ama muhalefetimiz, bu aşağılık adamın yaptığına sahip çıkacak denli küçültmesin bizi.

İktidar yanlıları Bahçeli’ye iyilik yapmıyor

Bakıyoruz iktidar yanlılarına:

- Gazetelerinin sayfalarını Bahçeli’ye açıyorlar.

- Televizyonlarından Bahçeli’ye destek çıkıyorlar.

- Bahçeli’nin rakiplerini aşağılıyorlar.

- “MHP’de bir değişim olmasın, Bahçeli görevinin başında kalsın” diye çırpınıyorlar.

- Bahçeli’ye en yakın isimlerle çarşaf çarşaf röportajlar yapıyorlar.

Kısacası...

Düne kadar Bahçeli’ye tüm kapılarını kapatanlar, bugün Bahçeli’ye kapılarını sonuna kadar açıyorlar.

*

Bu durumu dışarıdan izleyen biri ne der?

Tabii ki şunu der:

İktidar MHP’nin yüksek oy almasını istemediğinden... Bahçeli’ye tam destek veriyor. Bu durumun MHP kitlesine verdiği mesaj şudur:

Bahçeli başta kalsın, MHP’nin oyu artmasın.

*

Bu mesaj, Bahçeli açısından hiç de iyi bir mesaj değildir.

Benden hatırlatması.

‘Aşağılık Alman’ dememeliydim

“Aşağılık” demeliydim.

“Alman” dememeliydim.

*

“Aşağılık komedyen” demeliydim.

“Aşağılık Alman” dememeliydim.

*

“Aşağılık Türk” sözü ne kadar kabul edilmezse...

“Aşağılık Alman” sözü de o kadar kabul edilmezdir.

*

O aşağılık adamdan “aşağılık Alman” diye söz ettiğim ve “ırkçı” bir yerde dolaştığım için...

Bütün okurlarımdan özür diliyorum.

Ali Ağaoğlu’na tavsiye: Sakın Miami’ye gitme

Ali Ağaoğlu şöyle demiş:“Burası adam gibi ülke olsaydı...

Reza’yı hapse atmak yerine şeref madalyası takardık.”

*

Reza’yı kısa bir süreliğine hapishanesinde misafir ettikten sonra krallar gibi yaşamasına imkân tanıyan bir ülke olan Türkiye, adam gibi bir ülke olamıyorsa...

Reza’yı bir daha hiç çıkmayacakmış gibi kodese tıkan şu ABD’nin durumu ne oluyor acaba?

*

Ali Ağaoğlu’na tavsiye:Aman Ali Ağa!Sakın ortanca hanımı falan yanına alıp özel uçakla Miami’ye gideyim deme.

Adamlığın zerresi olmayan ABD’de...

Başın öyle bir belaya girer ki...

Adam gibi olmayan Türkiye’ye kavuşmak için can atarsın vallaha.

Erdoğan’ın makyajı

Herkes kafayı yemiş durumda.

İktidarcısı da muhalifi de...

Herkes.

*

Neymiş efendim Erdoğan’ın özel makyajcısı varmış.

Erdoğan kadınlarda makyaja karşı çıkarken...

Kendisi makyaj yaptırıyormuş.

*

Sevgili kardeşim!

Erdoğan’ın yaptırdığı makyaj, televizyon makyajıdır.

Televizyon makyajı ise tamamen teknik bir gerekliliktir.

Yüze yapılan makyaj, stüdyo ışıkları altında yüzün parlamamasını sağlar.

Başka da bir amacı yoktur.

*

Günün sözü:

Olmayacak yerlerden muhalefet edenler, bir süre sonra olacak yerlerden ettikleri muhalefeti de etkisiz kılarlar.

Ali İsmail’in namert katilleri

Mahkemedeki ağlaşmalarını ibretle izliyoruz.

- Kimi Ali İsmail’i döverek öldürmekle darbeyi önlediğini anlatıyor.

- Kimi “Ben yapmadım Paralel yaptı” diye çamura yatıyor.

- Kimi kendisini savunma imkânı kalmamış Ali İsmail’in arkasından “Küfür etti” diye sallıyor.

- Kimi “Dövdüğümüz için değil ilaçtan öldü” diyerek kıvırıyor.

*

Mertlik yok. Delikanlılık yok. Adam gibi “Ben yaptım” demek yok.

*

Gayet normal böyle davranmaları aslında...Çünkü bunlar, öldürürken de böyle mert değillerdi.

Aziz Yıldırım siyasete atılsa

“Beni kızdırmasınlar, 10 yıl daha gitmem” demiş Aziz Yıldırım.

*

Ne Meral Akşener ne Abdullah Gül... Ne şu ne bu...

Bu ülkede dengeleri değiştirecek olay, Aziz Yıldırım’ın siyasete girmesi olacaktır.

*

Çünkü adamın tarzı, birilerinin tarzına fena benziyor.

Yazının tamamını okumak için tıklayın