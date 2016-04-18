Aziz Yıldırım: Ersun Yanal'ı biz kovduk; geri zekâlı Rasim Ozan; beni kızdırmayın 10 sene daha gitmem!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eski teknik direktörleri Ersun Yanal hakkında ağır ifadeler kullandı. "Ersun Yanal ben olduğum sürece bu kulüpten içeriye giremez" diyen Yıldırım, "Bak bu tribünler böyle yaparlar beni kızdırırlarsa 10 sene daha gitmem. Benimle uğraşmasınlar kongreye girerim ve kazanırım. Şimdi diyor ki 'Ben ayrıldım...' Beni konuşturma; seni biz gönderdik biz. Öyle bilgisayarda yazıp çizmeyle olmuyor bu işler. Trabzon'a gitti bir kere bile 'şike değildi' diyemedi. Fenerbahçe'de sadece ahlaklılar çalışabilir" diye konuştu. Yıldırım, Rasim Ozan Kütahyalı'nın bazı yorumlarıyla ilgili de "Geri zekâlı" yorumu yaptı.

Şükrü Saracoğlu'nda basın toplantısı düzenleyen Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Değerli basın mensupları hepiniz hoşgeldiniz. Kamuoyuna açıklama yapmadığımız için yazılar bile yazıldı neden konuşmuyorlar diye. Başkanlar konuşmasın, yöneticiler konuşmasın Avrupa'da bu şekilde oluyor diye ifadeler kullanıldı. Türkiye'de herkes kendisine göre yorum yapıyor. Türkiye'nin iki sorunu var. Terör ve paralel yapı sorunu... Ülkemiz kötü günlerden geçiyor. O kadar yaygın hale gelmişler ki ne zaman bitecek kimse bilmiyor.

Galatasaray maçında böyle oldu onlar da maçı gelince Osmanlıspor bizim maçta iyi oynadılar puan alıp gittiler. Osmanlıspor, Beşiktaş'a karşı kötü oynayacak diye birşey yok. Osmanlıspor, Konya'ya ve Galatasaray'a puan kaybettik. Oyuncuları yuhalayanlar ne diyecekler bişi diyemeyecekler. Ersun Yanal diye bağırıyor.

TÜMER METİN ÖRNEĞİ: 'EĞİTİM ALACAKSINIZ'

Tümer Metin biz ve Beşiktaş'ta oyuncuydu. Hasan Ali neden kırmızı kart gördüğünü bilmiyor anlatıyor kendisine göre. TFF'nin kuralı bu diye açıklama yaptık. Yorumcu olmak için eğitim alacaksınız. Her topa vuran eğitimci olamaz, teknik direktör olamaz. Kaos çıkar insanlar birbirlerini yerler. Hali Özkahya, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ve Beşiktaş - Sivasspor maçı...

Terör kadar paralel yapınında tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Askeri ve sivil ihtilaller vardır. Bugüne kadar bu siil hareketin bir başbakanı, müsteşarları devlet memurlarının kimler olduğu belli olmalıdır.

Hocanın 1 yıl daha mukavelesi var. Oturur konuşuruz. Terraneo ile yaşadıklarımız sorunları ve ayrılığı sene sonu konuşuyoruz. Oyuncuların mukavelleri için kimseden çekinmem hele basından hiç çekinmem onu bilsinler. Futbol takımımıza bengüveniyorum 5 maç var arada 5 puan fark var. Bundan 3 hafta önce Barcelona 9 puan öndeydi. Real Madrid gitti orada yendi 6 puana düşürdü. Bizim de olmamamız için bir neden yok. Fenerbahçeli olan Fenerbahçe taraftarına da inanıyoruz. Ümidimizi kesmedik ve sonuna kadar öyle sanıyorum ki son maçta şampiyon belli olacaktır.

"Beni konuşturma;

seni biz kovduk, kendin ayrılmadın!"

Dün bağırıyorlar Ersun Yanal Ersun Yanal diye... Organize edildiler gördük sonuçlarını... Bizleri arayıp biz bağırmadık diyorlar. Gayipten sesler mi geldi yani? Bilet verip organize edenler var, otobüs tutup organize edenler var. Gelecek sene kombine kartı vermek için söz verenler ve oyuncular ve bizim için aleyhimizde çalışmalar yapılıyor. Dün bütün kameralardan izledim ve gördüm. Ben 18 senedir başkanım ben alışkınım bunlara... Siyasi ve şahsi rant bunların hepsi var.

Alkol alan taraftarları stada almamak için elimden geleni yapacağım. Hem emniyeti hem savcıları uyarıyorum. Lütfen insanlara bir şey olmadan önlem alın.

Ersun Yanal'ı kim gündeme taşıdı. Şansal Büyüka... Ersun Yanal ben kendim ayrıldım dedi yayında. Ersun Yanal ben olduğum sürece bu kulüpten içeriye giremez. Bak bu tribünler böyle yaparlar beni kızdırırlarsa 10 sene daha gitmem. Benimle uğraşmasınlar kongreye girerim ve kazanırım. Şimdi diyor ki 'Ben ayrıldım...' Beni konuşturma; seni biz gönderdik biz. Öyle bilgisayarda yazıp çizmeyle olmuyor bu işler. Trabzon'a gitti bir kere bile 'şike değildi' diyemedi.

"Fenerbahçe'de sadece ahlaklılar çalışabilir"

Bu kulüpte ahlaklı olan insanlar çalışır. Ben gidene kadar Fenerbahçeliyim diyorsa Trabzon'a gitmeyecekti, Galatasaray ile flort etmeyecekti. Zamanını bekleyecekti yeni gelen başkanlar onunla görüşürlerdi ama bundan sonra Aziz Yıldırım'ı yıkamazsınız. Bilet veriyorlar, otobüs kaldırıyorlar. Galatasaray maçı sonrası siyah Mercedes gidiyor ve Ersun Yanal lehine bağırın diyor. Bunların hepsini tespit edeceğiz. Etham Sancak sen paralel'e karşı mısın değil misin? Bizleri karalayan insanlar orada nasıl program yaptırıyorsunuz.

"Geri zekâlı Rasim Ozan!"

Galatasaray Kulübü'nü akşam salata yapar gibi kesiyorlar. Ya siz kimsiniz ya... Sizin ne hakkınız var Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş fark etmez. Bunlara alet olan yöneticiler var bazıları benim arkadaşım onlara da kızıyorum. TRT'de öyle. Devletin vergileriyle bol bol paraları dağıtıp ahkam kesiyorlar. Fenerbahçeli dediğim insanlar ne biçim yorumlar yapıyorlar. Tümer Metin sen bu duyguları yaşamadın mı sahadayken? Vallahi ayıp ya... İnsanca bakmak lazım biraz olaylara. Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı dün bir yorum yapmış. Geri zekâlıca yorumlar...

Spor kültürümüz yok, eğitim kültürümüz yok. Aleyhimizde olaylar gelişsin diye açıklama yapıyorlar. Ahmet Çakar senin akşam yaptığın yani ağzım dilim gitmiyor. Yapma ya iyi hakemlik yapmışsın bunları düşünerek bu topluma iyi şeyler gösterebilrsin. Bu kadar gerizekalı olunmaz ya... Çekiyorlar viskiyi televizyonda konuşuyorlar. Bunların hepsi dönek yarın başka birşey olsun oraya dönerler...

3 Temmuz kompleksi projesi

Diego, Van Persie ve Nani buraya gelmiş hala eleştiriyorlar. Başarılı olamayabilirlerdi. Gomez, Fiorentina'da tutunamadı ama Beşiktaş'ta iyi işler yapıyor. Saadettin Saran başkan olmak istiyor ama olmaz. Sen davalar açıp Fenerbahçe'den haketmediğin paraları alacaksın, Galatasaray Kulübü forması giyip yarışacaksın sonra Fenerbahçe Başkanı olacağım diyeceksin. Bu delegeler seni seçmezler... Başkan olmak isteyenler Fenerbahçe Üniversitesi'ni tamamlayacak, binalarını bitirecekler. Gebze'de 250 dönüme yakın 3 Temmuz Kompleksi'ni oraya kuracağız. Kongreye gelip bu sözleri verecekler, vermezlerse olmaz.

"Buralar yangın yerine döner"

Türkiye'de bonservis ücretlerine %20 stopaj alınıyor. Kulüpler Birliği'nin bununla da ilgilenmesi laızm. Sow'u biz göndermedik. 17 milyon Euro'ya serbest kalıyordu ve o parayı getirdiler ve aldılar. Biz göndermedik. Robin van Persie ve Nani alehine tezhürat yapanlar onları bir daha göremezler. Ben gidene kadar stada sokmam onları yani. Gelip yanıma nağmus - şeref sözü verdiler. Üst taraflardan tribünlere talimatlar geliyormuş eğer öyle bir şey yakalarsam buralar yangın yerine döner.

"Caner Erkin kararı 2 gün sonra..."

Caner Erkin için bir karar daha yok. Hocanın düşüncesi net olarak nedir diye sorduk. Hocamız bir kaç gün içerisinde kararını bize bildirecekler.

"Murat Ülker ve ailesinden Allah razı olsun"

Basketbolda Ülker ile anlaştık ve cidden bir ivme yakaladık. Ülker'e yaptıkları için Murat Ülker'den ve ailesinden Allah razı olsun. Ülkeye faydalı olacak işlere hep imza attı. Basket takımının kötü günleri de oldu ama o salonda karşıdakiler yok. GFB'den 30-40 kişi gidiyor ama seslerini çıkaramıyorlar.

Robin van Persie ve Nani'yi getirmek için biz ne kadar çok uğraştık. Ama bilmiyor çünkü o uyuyordu o transfer anlaşmaları yapılırken. Fenerbahçe Üniversite ilk olarak Silivri'de kurulacak daha sonra bizim yapacağımız kampüse taşınacak.

Vitor Pereira ile van Persie sarılırmasında payınız var mı sorusuna Yıldırım, 'Bizler neden kafamızda tilki gezen insanlarız. Oyundan çıkarken eline vurmasa neden vurmadı, sarılıyor neden sarılıyor? adam gitmiş sarılmış ne diyeyim neden sarıldın mı diyeyim.'

Beşiktaş'ın Robin van Persie'yi bonservis bedeli olmadan transfer edecekleri açıklaması sorusu için, 'Biz kazıklandık biz kazık yemeye alıştık zaten. Onu söyleyen kişinin oyuncusunda da aynı sorun var. Siz bir araştırın göreceksiniz' dedi.

-Terraneo'yu aldım, sonra da attım; ne olmuş yani!