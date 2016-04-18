Ahmet Çakar'dan Aziz Yıldırım'a yanıt: Bana geri zekâlı dedin ama senin zekân benim zekâtım etmez

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Ya Ahmet Çakar senin yorumların var. Ağzım gitmiyor söylemeye ama yapma bunları… İyi hakemlik yapmışsın sen örnek ol… Rasim Ozan, Ümit Özat'ın Pereira'nın elini sıkmamasını ben söylemişim. Bu kadar gerizekalı, bak gerizekalı diyorum, böyle ahlaksızlık olmaz" sözlerine spor yorumcusu, eski hakem Ahmet Çakar'dan yanıt geldi. Ahmet Çakar, "Ya Aziz başkan bana gerizekalı dedin ama senin zekan benim zekamın ancak zekatı olabilir" deqdi.

Bugün basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beyaz TV'de yayımlanan "Beyaz Futbol" programının yorumcuları Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert eleştirilerde bulundu.

Aziz Yıldırım şunları söyledi:

"Ya Ahmet Çakar senin yorumların var. Ağzım gitmiyor söylemeye ama yapma bunları… İyi hakemlik yapmışsın sen örnek ol… Rasim Ozan, Ümit Özat'ın Pereira'nın elini sıkmamasını ben söylemişim. Bu kadar gerizekalı, bak gerizekalı diyorum, böyle ahlaksızlık olmaz. Çekiyorlar viskiyi program yapıyorlar. Paralelden kaldı bunlar… Yarın başka bir şey olsun oraya dönerler."

Ahmet Çakar'dan jet yanıt

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında eleştirdiği Sabah gazetesi spor yazarı Ahmet Çakar Twitter'dan yanıt verdi.

Ahmet Çakar, şunları söyledi:

Ya Aziz başkan bana gerizekalı dedin ama senin zekan benim zekamın ancak zekatı olabilir.

Alttan viski içip konusuyor dediği Rasim Ozan Kütahyalı ,Aziz Başkan'ı mahkemeye verecek ama kendisine ahlaksız dediği Ersun yine hala ısı haritası mı anlatacak.

Lan basın mensupları azarlandığınız küçük düşürüldüğünüz basın toplantısını alkışlarla bitiriyorsunuz ya... Yazıklar olsun size. Yuh kere yuh