Ahmet Hakan: Bazen gerçekten çok lüzumsuz işlerle uğraşıyorum, benim de yatacak yerim yok yani

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sosyal medya hesabından dans ettiği bir videoyu paylaşması sonucu Habertürk yönetiminin tepki gösterdiği ve görevinden istifa eden Hande Sarıoğlu hakkındaki yazısına ilişkin olarak, "Bazen gerçekten çok lüzumsuz işlerle uğraşıyorum, benim de yatacak yerim yok yani" yorumunu yaptı.

Hakan yazısında, "Oryantal yapan avam bir şahsa bulaştım. 'Spikere yakışmaz' falan diye ciddi ciddi kalem oynattım hakkında.Bana neyse! Fakat şahıs, bu minnacık bulaşmanın öyle bir tadını çıkardı ki... Doyamadı bir türlü tadına. Sürekli mevzu etti, ediyor. Ben 'banalitenin cazibesi' diye bir şeye inanırım. Bazen kapılırım o cazibeye. Fakat bu avam şahsın, öyle bir durumu da yok. Niye bulaştım ben buna? Bazen gerçekten çok lüzumsuz işlerle uğraşıyorum. Benim de yatacak yerim yok yani." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Habertürk ekranlarında spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından oryantal yaptığı bir dans videosu paylaşması üzerine kanal yönetimden tepki görünce istifa etmişti.



Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise Sarıoğlu'nun dans videosu için "Şebeklik yapıp dikkat çekmeye çalışan bir 'story şebeği' gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

Hakan'a cevap veren Sarıoğlu ise şunları söylemişti: "İzlemeyen, konuşmayan, yazmayan kalmasın lütfen, alınırım. O her şeyi çok bildiklerini sanan, benim oryantalimden daha kıvrak dilleri ve kalemleri olan dayılara seri oryantal getirin. Elden ele gönderin, paylaşın. Ülkede oryantal açığı varmış! İnsanların gözünün içine baka baka siyaset şebekliği yapan biri benim oryantalime 'story şebekliği' demiş; bak şu şebeğe."

TIKLAYIN | Hande Sarıoğlu'ndan kendisine "story şebeği" diyen Ahmet Hakan'a: Oryantal yaptığım ortamda olsaydı, el şaklatırdı ağzının suyu aka aka

TIKLAYIN | Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: Siyaset şebekliği yapan biri benim oryantalime 'story şebekliği' demiş; bak şu şebeğe