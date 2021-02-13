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Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: Siyaset şebekliği yapan biri benim oryantalime 'story şebekliği' demiş; bak şu şebeğe

13 Şubat 2021 23:39

Sosyal medya hesabından dans ettiği bir videoyu paylaşması sonucu Habertürk yönetiminin tepki gösterdiği ve görevinden istifa eden Hande Sarıoğlu, kendisine "story şebeği" diyen Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a yanıt verdi. Sarıoğlu, "İnsanların gözünün içine baka baka siyaset şebekliği yapan biri benim oryantalime 'story şebekliği' demiş; bak şu şebeğe" dedi.

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