Ahmet Hakan: Akşener'in kapısı 'Eve dön' çağrısına sımsıkı kapalı değil, davetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmesini bekliyor gibi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Eve dön' çağrısına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kapısının sımsıkı kapalı olmadığını belirterek, "Davetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmesini bekliyor gibi" görüşünü savundu.

Hakan, "Devlet Bahçeli’nin Meral Akşener’e yönelik 'Eve dön' çağrısını dün, 'Bırak millet ittifakını, gel cumhur ittifakına katıl' şeklinde yorumlamıştım. İyi ama Akşener bu çağrıya 'he' der mi? Edindiğim izlenimleri beş adımda aktarıyorum: Meral Akşener’in kapısı sımsıkı kapalı değil. Bu bir. Diyalog kapıları açık. Hatta anlayabildiğim kadarıyla hiçbir bağlayıcılığı olmayan türde gayriresmi temaslar yürütülüyor. Bu iki. Akşener, konuyu çok sıkı bir pazarlık konusu haline getirmek istiyor. Bu üç. Akşener, davetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmesini bekliyor gibi. Bu dört. Akşener’in 'Tabanımı bu işe ikna edebilir miyim' diye bir endişesi de yok değil hani. Bu da beş." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı çağrı gündeme oturdu.

“Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım'ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir” ifadelerini kullanan Bahçeli, “Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır” demişti.

Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "evine dön" çağrısı ile ilgili "Siyasi magazin" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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