Ahmet Hakan: Adamın bir usulsüzlüğü, hırsızlığı, yolsuzluğu var mı, sen ondan haber ver bana; bırak giydiği gömleği, taktığı atkıyı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci’nin tartışma konusu olan 5 bin lira değerindeki atkısıyla ilgili olarak, "Adamın bir usulsüzlüğü, bir hırsızlığı, bir yolsuzluğu var mı, sen ondan haber ver bana, bırak giydiği gömleği, taktığı atkıyı" yorumunu yaptı.

Hakan, yazısının "Pahalı atkı takmanın siyasette yeri var mı?" başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Ekranlardaki tartışma programlarına sık sık çıkan AK Partili Mücahit Birinci’nin bir fotoğrafını döndürüyorlar sosyal medyada. Fotoğrafta Mücahit Birinci’nin taktığı epey pahalıca bir atkı dikkat çekiyor. Atkının markasını ve fiyatını öne çıkararak 'Ne iş?' diye soruyorlar. Hiç sevmem bu tür bir siyaseti. Ta 2010’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun giydiği pahalı marka gömlek de dillere dolandırılmıştı. O zaman da hiç hazzetmemiştim olaydan. Benim konuya yaklaşımım çok net: Alnının teriyle kazandığı parayla mı almış? O zaman mesele yok. Giydiğine, yediğine, gezdiğine hiç karışmam. Yani demem o ki... Adamın bir usulsüzlüğü, bir hırsızlığı, bir yolsuzluğu var mı, sen ondan haber ver bana, bırak giydiği gömleği, taktığı atkıyı."

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