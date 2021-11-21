AKP MKYK Üyesi Birinci: Biz kimiz de o atkıyı takabiliyoruz değil mi, bu azgın azınlığa göre biz, "Bizimkiler" dizisindeki kapıcılarız

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, 5 bin TL değerindeki atkısının eleştirilmesine ilişkin olarak, "Aslında sıkıntı şu... Biz kimiz de o atkıyı takabiliyoruz dimi... Mütedeyyinler, maneviyata sahip insanlar kim ki... Dünyanın meşru nimetlerinden tek, azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır. Bu azgın azınlığa göre biz, 'Bizimkiler' dizisindeki kapıcılarız." paylaşımını yaptı.

Birinci Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Siyasetçiyi atkı üzerinden vurmak. Çok naif... Hay atkı kadar kafanıza taş düşsün. Başka işiniz mi yok yahu, Tiktok videoları, Instagram paylaşımları... Fondaş bir kısım sözde gazeteci de bunlara uymuş. Neredeyse atkı sempozyumu düzenleyecekler. Yahu bırakın magazini, bir iki kitap okuyun, tarih okuyun, kendinize fayda..." ifadesini kullandı.