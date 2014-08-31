Ahmet Davutoğlu'ndan 'Başbakanım' diyen öğrencisine: Hocam diyeceksin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın evsahipliğinde gerçekleştirilen 30 Ağustos resepsiyonunda ilginç anlar yaşandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun davetliler arasında doktora ve master programları sırasında öğrencisi olduğunu söyleyen bir kadının kendisine "başbakanım" diye hitap etmesi üzerine Davutoğlu, "Hayır, öğrencimsen 'hocam' diyeceksin" demesi, çevresindekilerin de tebessüm etmesine neden oldu.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, eşi Sare Davutoğlu ile resepsiyona katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu davetlilerinin birçoğuyla ayaküstü sohbet etti. Yeni görevi nedeniyle tebrikleri kabul eden Davutoğlu, sanatçılar Yavuz Bingöl, Ece Erken, Serkan Çağrı ile müzik üzerine konuştu.

Davetliler arasında doktora ve master programları sırasında öğrencisi olduğunu söyleyen bir kadının kendisine "başbakanım" diye hitap etmesi üzerine Davutoğlu, "Hayır, öğrencimsen 'hocam' diyeceksin" demesi, çevresindekilerin de tebessüm etmesine neden oldu.