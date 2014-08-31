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Politika

Ahmet Davutoğlu'ndan 'Başbakanım' diyen öğrencisine: Hocam diyeceksin

30 Ağustos resepsiyonunda Başbakan Ahmet Davutoğlu ve master programı sırasında öğrencisi arasında gelişen diyalog davetlileri tebessüm ettirdi

31 Ağustos 2014 03:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın evsahipliğinde gerçekleştirilen 30 Ağustos resepsiyonunda ilginç anlar yaşandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun davetliler arasında doktora ve master programları sırasında öğrencisi olduğunu söyleyen bir kadının kendisine "başbakanım" diye hitap etmesi üzerine Davutoğlu, "Hayır, öğrencimsen 'hocam' diyeceksin" demesi, çevresindekilerin de tebessüm etmesine neden oldu.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, eşi Sare Davutoğlu ile resepsiyona katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu davetlilerinin birçoğuyla ayaküstü sohbet etti. Yeni görevi nedeniyle tebrikleri kabul eden Davutoğlu, sanatçılar Yavuz Bingöl, Ece Erken, Serkan Çağrı ile müzik üzerine konuştu.

Davetliler arasında doktora ve master programları sırasında öğrencisi olduğunu söyleyen bir kadının kendisine "başbakanım" diye hitap etmesi üzerine Davutoğlu, "Hayır, öğrencimsen 'hocam' diyeceksin" demesi, çevresindekilerin de tebessüm etmesine neden oldu.

 

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