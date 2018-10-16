Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Sen biraz insan olsan, cahil olmasan...

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, şarkıcı Berkay Şahin’in burnunu kıran ve eşi Özlem Ada Şahin'i taciz eden futbolcu Arda Turan’la ilgili olarak, “4-5 sene önce insanlar sever, örnek alırdı; şimdi iğrendikleri, yüzünü görmek istemedikleri bir insan haline geldi” yorumunda bulundu.

Beyaz Futbol programında konuşan Çakar, Turan’ın eşinin de hamile olduğunu hatırlatarak, “Arda utanmıyor mu o saatlerde arkadaşlarıyla içmeye? Sen biraz insan olsan, cahil olmasan eşinin o an doğumunun başlayacağını düşünebilirdin” dedi.

Yaşananlarla ilgili olarak Turan tarafından darp edilen şarkıcı Berkay Şahin’i de suçlayan Çakar, “Biri sanat camiasının, diğeri futbolun yüz karasıdır” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Başakşehirli futbolcu Arda Turan, geçen günlerde Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i “Evli olmasam seni kaçırmazdım” diyerek taciz etmişti. Turan, bu sözleri duyan ve kendisiyle konuşmak isteyen Berkay’ın burnunu kırarken; şarkıcının tedavi gördüğü hastaneye de silahla giderek şarkıcıya “Senin karın olduğunu bilmiyordum” demişti.

Arda Turan'ın silahı hastanede yaşanan tartışmada ateş almış ve savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, pazartesi akşamüstü, şarkıcı Berkay Şahin'in burnunu kıran ve eşi Özlem Ada Şahin'e de tacizde bulunan futbolcu Arda Turan hakkında, "Cinsel Taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel Güvenliği Kasten Tehliye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" suçlamalarıyla iddianame hazırladı. Şahin hakkında da "Hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenlenirken; "Tehdit" suçlamasından ise takipsizlik verildi. Hazırlanan iddianamelerde Arda Turan'ın 12,5 yıla kadar, Berkay Şahin'in ise 2 yıla kadar hapsi istendi.