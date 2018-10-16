12.5 yıl hapsi istenen Arda Turan, burnunu kırdığı Berkay Şahin'e tazminat davası açmaya hazırlanıyor

Hakkında, "Cinsel Taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel Güvenliği Kasten Tehliye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" suçlamalarıyla iddianame hazırlanan ve 12.5 yıla kadar hapsi istenen futbolcu Arda Turan'ın, burnunu kırdığı Berkay Şahin ile taciz ettiği eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası açmayı plnladığı kaydedildi.

“2. Sayfa” programının haberine göre Arda Turan, yakınlarına konuyla ilgili şunları söyledi: “Bana attıkları taciz iftirası nedeniyle Berkay ve eşine Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım. Hiçbir masraftan kaçınmayacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. Bu davadan asla vazgeçmem.”

Burak Yılmaz: Taciz olsa ben kesinlikle görürdüm

Olay gecesi Arda Turan’ın yanında olan Trabzonsporlu Burak Yılmaz’ın ifadesi de ortaya çıktı. Yılmaz, Berkay’ın korumalarına “Silahımı getirin” talimatı verdiğini iddia etti ve ekledi: “Arda o gece sürekli yanımdaydı. Taciz olsa ben kesinlikle görürdüm.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, pazartesi akşamüstü, şarkıcı Berkay Şahin'in burnunu kıran ve eşi Özlem Ada Şahin'e de tacizde bulunan futbolcu Arda Turan hakkında, "Cinsel Taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel Güvenliği Kasten Tehliye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" suçlamalarıyla iddianame hazırladı. Şahin hakkında da "Hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenlenirken; "Tehdit" suçlamasından ise takipsizlik verildi. Hazırlanan iddianamelerde Arda Turan'ın 12,5 yıla kadar, Berkay Şahin'in ise 2 yıla kadar hapsi istendi.

Başakşehirli futbolcu Arda Turan, geçen günlerde Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i “Evli olmasam seni kaçırmazdım” diyerek taciz etmişti. Turan, bu sözleri duyan ve kendisiyle konuşmak isteyen Berkay’ın burnunu kırarken; şarkıcının tedavi gördüğü hastaneye de silahla giderek şarkıcıya “Senin karın olduğunu bilmiyordum” demişti.

Arda Turan'ın silahı hastanede yaşanan tartışmada ateş almış ve savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.