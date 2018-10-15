Arda Turan hakkında iddianame hazırlandı; cinsel taciz, ruhsatsız silah bulundurmak, kasten yaralama...

Şarkıcı Berkay Şahin'in burnunu kıran ve eşi Özlem Ada Şahin'e de tacizde bulunan futbolcu Arda Turan hakkında, "Cinsel Taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel Güvenliği Kasten Tehliye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. Şahin hakkında ise "Hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenlenirken; "Tehdit" suçlamasından ise takipsizlik verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamelerde Arda Turan'ın 12,5 yıla kadar, Berkay Şahin'in ise 2 yıla kadar hapsi istendi.

Futbolcu Arda Turan ile sanatçı Berkay arasında yaşanan olaya ilişkin soruşturmada kapsamında avukat Ayşegül Mermer, gün içinde futbolcu Arda Turan'ın tutuklanması için savcılığa dilekçe vermişti. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen avukat Mermer, Arda Turan'ın "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "Sözlü taciz", "Silahla tehdit" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklanması için savcılığa talepte bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Başakşehirli futbolcu Arda Turan, geçen günlerde Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i “Evli olmasam seni kaçırmazdım” diyerek taciz etmişti. Turan, bu sözleri duyan ve kendisiyle konuşmak isteyen Berkay’ın burnunu kırarken; şarkıcının tedavi gördüğü hastaneye de silahla giderek şarkıcıya “Senin karın olduğunu bilmiyordum” demişti.

Arda Turan'ın silahı hastanede yaşanan tartışmada ateş almış ve savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.