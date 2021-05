Ahmet Çakar'dan Belhanda yorumu: Başarılarda, galibiyetlerde "I Love You Hocam" diyen zihniyetin, iki yüzlülüğünü ortaya koymuş

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesini değerlendirdi. Çakar, "Başarılarda 'I Love You Hocam' diyen zihniyetin, iki yüzlülüğünü ortaya koymuş" diye konuştu. Hakemler hakkında da görüşlerini dile getiren Çakar, "Türk hakemliğini, onları yönetenlerin neler yapabileceklerinin, ruh hallerini anlayan bir adam olarak diyorum ki; ortada bir hokkabazlık var. Ama Cüneyt Çakır'ı yedirmem. O Türk hakemlik tarihinin bir numarası. O bir efsane" dedi.

Sabah gazetesine değerlendirmelerde bulunan Çakar, "Galatasaray, hayatının en büyük hatasını yaptı. Yönetim mi suçlu veya başkası mı bilmiyorum ama o rezil sahayı eleştirdiği için 2021 dünyasında kimsenin iş akdi feshedilemez. Belhanda ne yapmış? Şunu yapmış; pas yapan, dominant oynayan bir takımın sahasının kötü olmasından dem vurmuş, "İdarecilerimiz sağda solda kendi egolarını besleyeceklerine sahayı düzeltsinler" demiş. Belhanda yüzde yüz haklı" ifadelerini kullandı.

Bu işler puro içip ellerinde kadehle sağa sola hava atmaya benzemez diyen Çakar, "Galibiyetlerde, başarılarda televizyonlarda "I Love You Hocam" diyen zihniyetin, iki yüzlülüğünü ortaya koymuş. Terim'e rağmen kovdularsa rezillik. Terim'in onayını alarak kovdularsa yine rezillik. Çünkü aynı sahayı Galatasaray'ın profesyoneli Fatih Terim de eleştirmişti. Galatasaray yönetimini anlayamıyorum. Bu işler puro içip, ellerinde kadehle sağa sola hava atmaya benzemez. Şampiyonluk gittiği an bütün fatura onlara kalacak. Burada asıl sıkıntı Fatih Terim'in Belhanda'nın kovulmasına izin verip vermediği. İzin vermişse o da yandı. İzin vermemişse bütün ihale Galatasaray yönetiminin üzerinde kaldı" diye belirtti.

"Hakemlik tarihinin bir numarası"

Hakemlerle ilgili de konuşan Çakar, "Serdar Tatlı'nın annesi vefat ettiği için fazla eleştirmeyeceğim. Ama bu iş zaten malumun ilamı. Türk hakemliğini, onları yönetenlerin neler yapabileceklerinin, ruh hallerini anlayan bir adam olarak diyorum ki; ortada bir hokkabazlık var. Ama Cüneyt Çakır'ı yedirmem. O Türk hakemlik tarihinin bir numarası. O bir efsane. Ama efsaneliğini korumak uğruna Türkiye'de eyyam yapıp taviz veriyor. Beklentileri var. Dünyada geleceği yere geldi. Hakemliği bıraktıktan sonra Türk hakemliğinin patronu olacak. Ben de destek vereceğim ama Türk hakemliğinin patronu olacağım diye mavi boncuk dağıtmamalı. Serdar Tatlı komitesi, elinden gelse Cüneyt Çakır'ı, Fırat Aydınus'u, Hüseyin Göçek'i yok edecek. Ama maşaları yemiyor…" dedi.

