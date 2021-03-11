Belhanda, Galatasaray'a dava açarsa kazanabilir mi?

Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etti. Sözleşme feshinde, maç sonrası açıklamaların yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar verdiği ve hakarete varan beyanlar olduğu belirtildi. Spor hukuçusu Av. Aysu Melis Bağlan, Belhanda'nın dava açması halinde yaşanabilecek senaryoları değerlendirdi.

Sarı-kırmızılılar'dan KAP'a gönderilen yazıda, "Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" denildi.

Belhanda Sivasspor maçı sonrası ne demişti?

Belhanda, Sivasspor maçı sonrası stat zeminini eleştirirken; yönetimi hedef almış ve "'Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz ve buradaki saha zeminine bir çare bulunması lazım. Bu şekilde istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Koşulları görüyorsunuz, sahanın daha iyi olması lazım. Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup buranın zemininin düzeltilmesi gerekiyor. Twitter'da, İnstagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen. Bu sahada biz oynuyoruz, hafta sonu geldiğimizde bize futbol oynamak için iyi şartlar sunmaları gerek" açıklamasını yapmıştı.

4 yıldır Galatasaray forması giyen ve oynaadığı 131 maçta 22 gol atan 26 da asist yapan Faslı oyuncu, 2 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Belhanda, Galatasaray'a dava açarsa kazanabilir mi?

NTV Spor'a konuşan Spor hukuçusu Av. Aysu Melis Bağlan, Belhanda'nın açıklamalarının Galatasaray'ı zedeleyebileceğini fakat tek taraflı feshi gerektiren haklı sebep olmadığını düşündüğünü söylerken, "Burada Galatasaray'ın kulüp tüzüğüne dayanarak para cezası vermesi daha doğru olabilirdi. Ben böyle beklerdim. Belhanda'nın açıklamalarını hakaret olarak görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Bağlan, "Belhanda eğer konuyla ilgili dava yoluna giderse oyuncunun avukatı, Galatasaray'ın ihlalleri tutanak altına alıp noter vasıtasıyla ihtarname göndererek kayda alıp almadığına bakabilir. Buradan sonra 'sözleşmenin devamı için en fazla ne yaptınız' konusuna bakılacaktır. Galatasaray'un tuttuğu kayıtların hukuka uygunluğu da kulübün elini güçlendirebilir. Bir ispat oluşmaz ise, bu durum Galatasaray'ı hukuki anlamda zora sokabilir" dedi.

Tazminat ihtimali

"Eğer Galatasaray'ın fesih için sunduğu gerekçeler FIFA özelinde uygun ve yeterli bulunmazsa, haksız fesihten kaynaklanan bir tazminat süreci de işleyebilir"

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