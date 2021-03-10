Belhanda'nın 4 senelik Galatasaray kariyeri nasıl geçti?
Galatasaray’da Faslı futbolcu Younes Belhanda’nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi. 2017'de Galatasaray'a gelen Belhanda, sarı kırmızılı takımda 4 sene geçirdi. İşte NTV Spor’un derlemesine göre, Belhanda’nın sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinden öne çıkanlar:
10 Mart 2021 15:51
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Galatasaray, Younes Belhanda için Dinamo Kiev'e 8 Milyon Euro ödedi. 29 Haziran 2017'de İstanbul'a ayak bastığında taraftarlar büyük coşkuyla karşıladı.
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Galatasaray'da 2017'de Wesley Sneijder'in UEFA listesine alınmamasının ardından, 10 numaralı formayı kimin giyeceği merak ediliyordu. Sarı kırmızılı kulüp, UEFA'ya bildirdiği takım listesinde 10 numarayı yeni transfer Younes Belhanda'ya verdi.
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Belhanda, Ekim 2017'de oynanan ve 0-0 biten Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Belhanda'nın Galatasaray'da gördüğü ilk kart da bu maçtaydı. Müsabakanın 34. dakikasında topa yumruk vurarak tepki göstermesi nedeniye sarı kart alan Belhanda, 73. dakikada ise ceza sahası içinde yerde kalması sonrası hakemi yanıltmaya yönelik hareket gerekçesiyle ikinci sarı kartını gördü ve saha dışına gönderildi.
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Belhanda, Şubat 2018'de oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Antalyaspor karşılaşmasında da kırmızı kart gördü ve aynı sezon içinde ikinci kez oyundan atılmış oldu. Belhanda, maçın 90+2. dakikasında Hakan Özmert ile saha içinde tartışırken, hakem Barış Şimşek iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. Saha içinde gergin tavırlarını sürdüren Belhanda, ardından ikinci sarı kartını da alarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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Belhanda, Galatasaray'daki ilk sezonu olan 2017-2018'de lig şampiyonluğu yaşadı. O sezon ligde 3 gol ve 8 asistlik bir katkı sağlarken, 2 kırmızı, 6 da sarı kart gördü.
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Galatasaray, Eylül 2018'de Younes Belhanda için Nice'den gelen bedelsiz kiralama teklifinin reddedildiğini duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Belhanda'nın Nice'e transferi ve kiralanması ile ilgili yapılan haberler gerçek dışı olduğu belirtilerek, başkan Mustafa Cengiz ile Nice Kulübü Başkanı arasında telefon dahil herhangi bir temas olmadığı kaydedildi.Fransız kulübünün Belhanda için yaptığı teklifin reddedildiğini aktarıldığı açıklamada, "Sadece Nice Sportif Direktörü, profesyonel sportif yöneticilerimize Younes Belhanda'yı 1 yıllığına bedelsiz kiralık istediklerini maaşının da bir kısmını karşılayabileceklerini iletmişler, bu teklif de uygun bulunmamıştır." denildi.
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Belhanda, 2018-2019 szonunda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tahkim ise Younes Belhanda'ya verilen 3 maçlık cezaya yapılan itirazı reddederek, PFDK kararını onadı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ekim 2018'de oynanan Schalke 04 maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında sık sık eleştirilen Younes Belhanda'ya sahip çıktı ve "Kendisini seviyorum; çünkü kalbi ile beyni bir" dedi. Faslı oyuncunun elinden geleni yaptığını vurgulayan Terim, "Antrenmanda bile hırsı çok yüksek seviyede. Zaman zaman zor tutuyoruz" ifadelerini kullandı.
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3 Kasım 2018'de oynanan ve 2-2 biten Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının son bölümünde Younes Belhanda ve Roberto Soldado arasında yaşanan gerginlik, bitiş düdüğünün ardından kavgaya dönüştü. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi gerçekleştirildi.Saha içinde yaşanan olaylardan sonra Galatasaray'dan Badou Ndiaye ile Fenerbahçe'den Jailson ve Roberto Soldado kırmızı kart gördü.Galatasaraylı Younes Belhanda ise sarı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 kazandıkları Anderlecht maçı sonrası PFDK'nın derbi kararlarına tepki gösterdi ve, "Belhanda'nın ceza almaması benim için inanılmaz. Ceza alması için birini öldürmesi mi lazım?" dedi.
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Nisan 2019'da Galatasaray, Süper Lig'de evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederken Younes Belhanda'nın maç sonu görüntüleri dikkat çekti. Galatasaray'ın maçta kazandığı ikinci penaltıda Younes Belhanda topun başına geçerken, teknik heyet, Diagne'nin atışı kullanmasını istedi.Moralinin bozulduğu görülen Faslı futbolcu, maç sonunundaki sevince katılmadan soyunma odasına gitti.Sarı-kırmızılı taraftarlar, uzun süre tezahürat yaparak Belhanda'yı sahaya çağırdı.Faslı futbolcu, 5 dakikalık aranın ardından tekrar sahaya çıkarak, tribünlere gitti ve "üçlü" çektirdi.
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Belhanda, Galatasaray'daki ikinci sezonu olan 2018-2019'da da şampiyonluk yaşadı. Faslı oyuncu, 24 maçta 4 gol, 6 asistle oynarken, 1 kırmızı kart ve 8 sarı kart gördü.
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Belhanda, Galatasaray'ın Ekim 2019'da Real Madrid ile içeride oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında taraftar ile bir gerginlik yaşadı. Mücadelede etkisiz bir performans sergileyen Belhanda, 66. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Değişiklik sırasında taraftarlar 29 yaşındaki futbolcuyu ıslıkladı.Oyundan çıkarken taraftarların protestosuyla karşılaşan Belhanda, tribüne dönerek hareketler yaptı.Bu sırada Galatasaray teknik heyeti, futbolcularını alkışlayarak tribüne ıslıklamamaları yönünde uyarıda bulundu.Younes Belhanda, oyundan çıkmasının ardından doğrudan soyunma odasına gitti.
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Younes Belhanda, geçtiğimiz sezon ligin 31. haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor mücadelesiyle Galatasaray'da 100. maçına çıkmıştı. Belhanda ayrıca mevcut kadroda bulunan Fernando Muslera, Ryan Donk, Martin Linnes ve Sofiane Feghouli ile birlikte 100 maç barajına ulaşan oyuncular arasındaydı.
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Younes Belhanda, 2020-2021 sezonunda Gençlerbirliği karşısında 16 dakikada 3 gol atmayı başardı. Belhanda, bu sezon Galatasaray'daki 4. sezonuna da girmiş oldu.
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Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Faslı futbolcu Younes Belhanda, sarı-kırmızılılar ile 131 resmi maça çıktı ve rakip fileleri 22 kez havalandırdı. Belhanda, Galatasaray ile 2 lig, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.