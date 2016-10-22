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Kültür-Sanat

Ahmet Altan Silivri'den Çetin Altan için yazdı: Babamı, onun kaldığı yerde anıyorum...

"Türkiye tarihinde bütün muhalif yazarların yolu cezaevine düşmüştür"

22 Ekim 2016 18:59

Türkiye basını ve edebiyatının önde gelen isimlerinden Çetin Altan, ölümünün yıl dönümünde anılırken, oğlu Ahmet Altan cezaevinden mesaj gönderdi, Prof. Mehmet Altan’ın 'Babacığıma' başlıklı yazısı ise engellendi.

Ahmet Altan dün avukatlarıyla görüşürken babasının ölüm yıl dönümüne dair birkaç cümlelik şu sözlü mesajı iletti:

‘’Babamın ölüm yıldönümünü babamın da kaldığı yerde geçiriyor, onu burada anıyorum. Türkiye tarihinde bütün muhalif yazarların yolu cezaevine düşmüştür. Bu babam için de böyle, benim için de böyle.’’

Ahmet Altan 30, Mehmet Altan 31 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklular. Savcılığın iradesiyle uygulanan kısıtlamalar arasında iki yazara mektup gönderme ve iki yazarın dışarıya yazı ya da yazılı mesaj iletmesi de var. Mehmet Altan babası Çetin Altan’ın ölüm yıl dönümü için kaleme aldığı ‘’Babacığıma’’ başlıklı bir yazıyı geçen hafta avukatları aracılığıyla dışarıya iletmek istedi ancak cezaevi görevlileri buna engel oldu.

 
 

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