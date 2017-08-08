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Ağrı'da iki fırıncı çocuğu öldürdüğü iddia edilen polisler hakkında soruşturmaya izin verildi

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, Ağrı Valiliği'nin kararını bozdu

08 Ağustos 2017 22:10

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 2 yıl önce  özel harekat polisleri tarafından öldürüldüğü öne sürülen 16 yaşındaki Orhan Aslan, 15 yaşındaki Muhammet Aydemir'le ilgili olarak soruşturma açılmasına karar verdi.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 12 Ağustos 2015 gecesi çalıştıkları fırının karşısındaki depodan odun almaya giden Orhan Aslan ve Muhammet Aydemir, özel harekat polisleri vrulmuş, çocukların PKK'lı olduğuna dair yapılan açıklamaların ise gerçeği yandıtmadığı ortaya çıkmıştı. Ağrı Valiliği, olayla ilgili olarak polis memurları için soruşturma açılmasına izin vermemişti.

Bunun üzerine Aydemir ailesinin avukatı Adnan Arslan, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi vermişti.

Ağrı Valiliği'nin kararını bozan mahkeme, soruşturma açılmasına karar verdi. (DHA)

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