Af Örgütü'nden Diyadin'de polis baskınında öldürülen çocuklar için kampanya

Uluslararası Af Örgütü, 12 Ağustos 2015’te Ağrı’nın Diyadin ilçesinde çalıştıkları fırında polis kurşunuyla öldürülen Orhan Arslan ileMuhammet Aydemir için kampanya başlattı. Af Örgütü, başlattığı küresel kampanya ile sorumluların adalet önüne çıkarılmasını ve cezasızlık politikasının uygulanmamasını talep ediyor.

Örgüt, 10 Haziran’da ‘Diyadin Çocukları İçin Adalet’ isimli kampanya kapsamında soruşturmada yaşanan usulsüzlüklere dikkat çekerek başta adalet olmak üzere bir dizi somut taleple kamuoyunu imza vermeye çağırmıştı.

Örgütü, taleplerinin gerçekleşmesi için kamuoyuna imza verme çağrısında bulunmuştu.

Orhan Arslan ve Muhammet Aydemir’in ölümünün birinci yılında açıklama yapan Af Örgütü, olay ile ilgili gerçekleri ortaya çıkarmada somut adımların atılmadığını belirterek, “Delillerin toplanması ile ilgili usulsüzlükler, tanıklara yönelik kötü muamele ve gerçekleri ortaya çıkarmada somut adımların atılmaması soruşturmanın sorunlu bir şekilde ilerlediğine işaret ediyor” ifadelerine yer verdi.

Muhammet ve Orhan’ın öldürülmeleriyle ilgili tüm gerçeklerin açığa çıkarılması için her türlü adımın atılması gerektiğini ifade eden Af Örgütü, “Cezai soruşturmanın derhal, bağımsız ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların adalet önüne çıkarılması ve cezasızlık yaşanmamasını talep ediyoruz” dedi.

Örgüt, “diyadincocuklari.org” adresinde öldürülen çocukların aileleri ve tanıklarla yapılan röportaj ve videolara da yer veriyor.

Diyadin'de iki çocuğun öldürülmesine ilişkin deliller karartıldı mı?